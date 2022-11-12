Spiegel: страны ЕС согласовали новый пакет санкций против Ирана

Комитет постоянных представителей стран — членов ЕС единогласно одобрил новый пакет санкций против Ирана в связи с «серьёзными нарушениями прав человека» в ходе антиправительственных протестов, сообщает Der Spiegel. В санкционный список ЕС вошли 31 физическое и юридическое лицо, в том числе высокопоставленные представители полиции и военного ополчения «Басидж». Им запретят въезжать на территорию Евросоюза, а их активы в ЕС будут заморожены.

В связи с «серьёзными нарушениями прав человека» в Иране страны ЕС согласовали новый пакет санкций. Комитет постоянных представителей стран — членов ЕС единогласно одобрил соответствующие планы, что подтвердили несколько дипломатов, передаёт Der Spiegel.

Официальное решение должно быть принято в понедельник на заседании министров иностранных дел стран ЕС без повторного обсуждения.

В санкционный список вошли 31 физическое и юридическое лицо, в том числе, например, высокопоставленные представители полиции и военного ополчения «Басидж», входящего в элитные воинские формирования Корпуса стражей исламской революции. Персональные санкции предполагают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.

Масштабную волну протестов по всему Ирану вызвала смерть 22-летней Махсы Амини в середине сентября, которая, по мнению полиции нравов, носила «неподобающий наряд». После ареста в полицейском участке Амини упала в обморок, впала в кому и через три дня скончалась в больнице.

Оппозиция обвиняет полицию нравов в применении насилия. Полиция, в свою очередь, отрицает все обвинения. После смерти женщины по всей стране прошли тысячи демонстраций против жёсткого курса правительства и исламского режима. По данным правозащитников, на данный момент арестовано почти 15 тыс. участников демонстраций.

За новый пакет санкций против Ирана выступила, в частности, Германия. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ещё в октябре заявила о намерении ужесточить курс в отношении Тегерана, а также анонсировала работу над новыми санкционными мерами.

По словам Бербок, в настоящий момент также ведётся работа по созыву чрезвычайного заседания Совета ООН по правам человека, посвящённого событиям в Иране. По информации источников из Брюсселя, идея Бербок о признании Корпуса стражей исламской революции террористической организацией в ближайшее время реализована не будет. В первую очередь это связано с оговорками со стороны некоторых стран ЕС.

Как отмечает издание, признание Корпуса стражей исламской революции террористической организацией может снизить и без того небольшие шансы на возрождение ядерной сделки с Ираном. В случае реализации этого шага эксперты ожидают резкой реакции со стороны Тегерана.

Ещё в середине октября ЕС объявил о принятии первого пакета санкций против Ирана, нацеленного на полицию нравов и более десяти других лиц и организаций. Ещё тогда санкциям подверглись члены военного ополчения «Басидж», которых ЕС считает ответственными за гибель нескольких демонстрантов, пишет Der Spiegel.