DM: «ни солдат, ни вооружений» — лейбористы предупредили НАТО о проблемах Великобритании с исполнением союзнических обязательств

Обязательства Великобритании перед НАТО могут быть подорваны целым рядом проблем с вооружением и сокращением численности британской армии, пишет The Daily Mail,ссылаясь на заявление теневого министра обороны от Лейбористской партии Джона Хили. Как пояснил политик в беседе с высокопоставленными представителями альянса, консерваторы не сделали ничего для устранения задержек и чрезмерных расходов в производстве вооружений, которые создают пробелы в обороноспособности страны и ставят под вопрос её вклад в развитие НАТО.

Обязательства Великобритании перед НАТО в контексте российской спецоперации на Украине «подрываются» целым рядом проблем с вооружением и сокращением численности британской армии, пишет The Daily Mail, ссылаясь на заявление теневого министра обороны от Лейбористской партии Джона Хили. Последний выступил с резкой критикой оборонной политики консерваторов на встрече с представителями НАТО в Брюсселе.

Лейбористы подчеркнули проблемы, с которыми сталкиваются вооружённые силы Великобритании. Так, программа создания бронированных автомобилей Ajax стоимостью £5,5 млрд отстаёт от графика на много лет из-за проблем с транспортными средствами, из-за которых члены экипажа испытывают тошноту и теряют слух. Кроме того, планы по вводу в эксплуатацию нового самолёта E7A Wedgetail в следующем году были перенесены самое раннее на 2024 год. Тем временем британская армия сокращается до наименьшего размера со времён войны с Наполеоном и насчитывает 72 500 военнослужащих. Помимо этого, остаются вопросы о том, будут ли выполнены планы по увеличению расходов на оборону по всем направлениям, учитывая экономические проблемы страны.

«Министры ничего не сделали, чтобы устранить повторяющиеся задержки и чрезмерные расходы, которые создают пробелы в обороноспособности, к примеру, связанные с созданием беспилотных самолётов слежения Королевских ВВС. Это может подорвать полноценный вклад Великобритании в развитие НАТО», — заявил Хили на встрече с высокопоставленными представителями НАТО в Брюсселе.

В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он может отменить нынешний целевой показатель расходов на НАТО в размере 3% ВВП к концу десятилетия. Как отмечает газета, Великобритания вносит крупный вклад в развитие оборонного альянса НАТО, но в настоящее время государственные финансы ограничены. Правительство планирует заложить в бюджет на следующий год сокращение расходов и повышение налогов.

Бронеавтомобили Ajax должны были стать первой новой бронетехникой армии нового поколения, напоминает газета. На проект было выделено £5,5 млрд, однако его преследовала череда неудач: прототипы ухудшали слух и вызывали тошноту у военнослужащих, которые их тестировали. Теперь, когда в проект было вложено £3,2 млрд из кармана налогоплательщиков, однако ввести в эксплуатацию ни одного из обещанных 589 бронеавтомобилей не удалось, возникают новые вопросы о том, не пора ли ликвидировать Ajax, пишет издание.

Самолёт Boeing Wedgetail должен заменить самолёт E3 Sentry в качестве системы радиообнаружения и наведения. Однако притом, что флот E3 был выведен из эксплуатации в прошлом году, первые новые самолёты поступят на вооружение не раньше 2024 года. Заказ на партию из пяти самолётов также был сокращён до трёх экземпляров, при этом ожидается, что последний самолёт поступит в эксплуатацию не ранее 2027 года.

Как передаёт издание, при новом лидере Кейре Стармере, который высказался в поддержку НАТО, лейбористы стали больше внимания уделять обороне. Недавний опрос показал, что консерваторы имеют лишь незначительное преимущество по этому вопросу перед избирателями. Лейбористы пообещали провести проверку оборонных проектов НАТО, чтобы убедиться, что они соответствуют обязательствам Великобритании как члена альянса.