Forbes: «стоит обратить внимание» — Байден предложил присмотреться к связям Маска с иностранными правительствами

Президент США Джо Байден заявил, что деловые отношения Илона Маска с иностранными правительствами заслуживают того, чтобы обратить на них внимание, сообщает Forbes. Как поясняет издание, это заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможной угрозе национальной безопасности, исходящей от миллиардера. В частности, речь идёт о партнёрстве Маска с Саудовской Аравией и Катаром, ставшими крупными соинвесторами покупки соцсети Twitter, пишет журнал.

Президент США Джо Байден не исключает, что его администрация может изучить деловые отношения Илона Маска с иностранными правительствами, сообщает Forbes. Речь, в частности, идёт о Саудовской Аравии, которая стала крупным соинвестором покупки миллиардером соцсети Twitter за $44 млрд.

Как передаёт издание, на встрече с журналистами в Белом доме в среду Байдену был задан вопрос, является ли генеральный директор Tesla, SpaceX, а теперь и Twitter, потенциальной угрозой национальной безопасности и следует ли расследовать обстоятельства приобретения Маском соцсети на деньги саудовцев и других иностранных правительств.

«Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические отношения с другими странами заслуживают внимания, — сказал Байден. — Я не хочу сказать, что он делает что-то неподобающее. Я предполагаю, что на это стоит обратить внимание. И это всё, что я хочу сказать».

Как отмечает издание, эти комментарии вряд ли улучшат прохладные отношения между Байденом и богатейшим человеком в мире, который ранее высмеивал президента за его возраст и в прошлом году назвал его «наручной куклой в обличье человека». Похоже, Маска особенно возмутил тот факт, что администрация Байдена проигнорировала достижения Tesla на рынке электромобилей и, напротив, высоко оценила усилия General Motors и Ford по созданию собственного бизнеса в области электрокаров, пишет журнал.

Между тем, Байден не одинок в своём беспокойстве по поводу некоторых международных связей Маска, отмечает издание. Принц Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, которого нельзя назвать оплотом либерально-демократических ценностей, поддержал покупку Маском соцсети Twitter за $1,9 млрд и стал вторым по величине инвестором платформы. Аналогичным образом, Катарский инвестиционный фонд вложил в проект $375 млн. Вложения этих ближневосточных инвесторов вызвали опасения у правительственных чиновников, включая сенатора Криса Мерфи, который призвал к проверке сделки Комитетом по иностранным инвестициям в США.

Другие деловые интересы Маска также могут вызывать беспокойство, отмечает издание. Опасения вызывают, к примеру, угрозы Маска прекратить бесплатную подачу спутникового интернета на Украину. Недавно Маска раскритиковали за предложенный в соцсетях план мирного урегулирования конфликта на Украине, в котором был заметен «дружественный Кремлю тон». Как напоминает Forbes, компания Tesla нуждается в огромном количестве сырья для производства аккумуляторов, в число которого входит и российский никель.

Миллиардер также поддерживает связи с Китаем. Tesla — единственный иностранный автопроизводитель в Поднебесной, которому было разрешено сохранить все права на собственность и управление заводом в стране без необходимости работать с внутренним китайским партнёром. Это заставило многих обозревателей задаться вопросом, не сможет ли Китай, где Twitter под запретом, установить контроль над платформой в попытке свести к минимуму критику своей политики и подавлять протайваньский контент, передаёт издание.