France 24: сторонники проигравшего на выборах Болсонару призывают на помощь армию

В Бразилии на выборах президента победу одержал бывший президент Лула да Силва, но его отрыв от соперника, нынешнего президента Жаира Болсонару, составляет менее 2%. Сторонники Болсонару вышли на улицу с протестами, поскольку считают, что выборы были нечестными. Они призывают на помощь армию, передаёт журналистка France 24.

ФАННИ ЛОТЕР, корреспондент France 24: Как вы можете слышать, за моей спиной участники демонстрации, сторонники Жаира Болсонару, требуют вмешательства военных. Они считают, что эти выборы были сфальсифицированы. По их мнению, проигравший президент Жаир Болсонару победил. После двух дней тишины он выступил с коротким посланием к протестующим, сказал им, что понимает их чувство несправедливости, но при этом обвинил их в том, что они подливают масла в огонь.

УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: Выборы были несправедливыми и нечестными. Мы хотим, чтобы они были честными. Мы хотим, чтобы нас услышали.

ДРУГАЯ УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: Мы собираем много народу. Мы всегда так делали, потому что мы в ярости, мы не хотим, чтобы наша страна стала диктатурой. Именно поэтому мы здесь, перед казармами, кричим: «Федеральное правительство, помогите нам. Мы просим вас о спасении».

УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ: Уже много лет наша страна живёт в обстановке лицемерия левых сил, которые не имеют никакого уважения к своему народу. Мы должны ценить нашу страну. Мы — бразильцы, нам нужно вмешательство федеральных сил, чтобы спасти нашу родину.

ФАННИ ЛОТЕР: Эти беспорядки вызывают обеспокоенность и вопрос, до какой точки готовы дойти эти протестующие. Лула победил на этих выборах с очень небольшим перевесом. Эту победу признало большинство международного сообщества. И даже Жаир Болсонару, который скрылся от журналистов, но во вторник признал своё поражение во время визита в Высший федеральный суд.

Лула пообещал одним из приоритетов своего будущего мандата сделать объединение страны и привнесение мира. Но сегодня эта задача кажется невыполнимой.

Дата выхода в эфир 03 ноября 2022 года.