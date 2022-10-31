BFM TV: плесень, тараканы и мыши — в Париже жители соцквартир протестуют против антисанитарных условий

В XX округе Парижа жители социальных жилых комплексов живут как в аду: в квартирах царят антисанитария, плесень и вредители, рассказывает BFM TV. Измученные люди вывесили фотографии на улицах города и требуют от администрации срочно заняться ремонтом или предоставить им новое жильё.

ЖИТЕЛЬНИЦА: Мы спокойно обсуждали, чем будем ужинать, как вдруг отсюда выбежали мыши!

Эта женщина живёт в своей соцквартире как в аду: здесь кишат вредители и расползается плесень.

ЖИТЕЛЬНИЦА: Если мы делаем вот так — посмотрите, какая чёрная ладонь. Мы живём плохо. Стены и трубы прогнили. Больше всего меня убивает то, что поднимаются нечистоты с ужасным запахом и огромными мухами.

В этом жилом комплексе в XX округе живёт около 400 людей. Они ежедневно сталкиваются с такой антисанитарией.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Временами у меня в туалете всё влажное. Мне приходится закрывать стеклотканью, иначе течёт вниз.

Измученные жильцы решили вывесить фотографии своих квартир на улице — таким образом они хотят привлечь внимание администрации. Их поддерживает местный депутат Даниэль Симонне.

ДАНИЭЛЬ СИМОННЕ, депутат от левой коалиции NUPES от 15-го избирательного округа: Я считаю их поступок очень сильным: выставить на улице фотографии того, что происходит в их квартирах. Они платят арендную плату, и их право квартиросъёмщиков должно соблюдаться. Потому что пока арендодатель запланировал восстановление теплоизоляции, но только на 2024 год, а это длительный процесс. А они хотят прямо сейчас жить в достойном помещении.

Некоторые жильцы требуют от Агентства недвижимости города Парижа (RIVP) немедленного начала работ. По словам арендодателя парижской мэрии, это невозможно.

КРИСТИНА ЛАКОНД, генеральный директор RIVP: Мы знаем, что временные рамки довольно широкие — не только по началу работ, но и по времени их окончания. Именно поэтому мы хотели принять срочные меры ещё до того, как проведут ремонт. Срочные меры состоят в том, чтобы предложить тем жильцам, кто захочет, пригласить подрядчика, который поможет им бороться с крысами, — там действительно много крыс.

Такие меры не воодушевляют жителей: многие из них требуют переселения.