BFM TV: «они возвращаются» — в парижском квартале Сталинград продолжают жаловаться на токсикоманов
Прогулки на лодке, террасы ресторанов и даже кинотеатр на берегу — этот район Парижа совершенно не похож на остальные. Днём жители наслаждаются его видами.
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