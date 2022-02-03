Le Figaro: «мы ждали не этого!» — парижане возмущены размещением токсикоманов в гостиницах

Администрация Парижа и государственные службы разместят ещё 70 потребителей крэка в гостиничных номерах с медико-социальным сопровождением, построят новый центр для наркоманов и ещё несколько официальных наркопритонов, пишет Le Figaro. Местные жители возмущены тем, что своими действиями правительство легализует потребление запрещённых веществ, вместо того чтобы бороться с их оборотом и лечить зависимость.

Во вторник после заседания Организационного комитета по вопросу крэка государственные службы и мэрия Парижа объявили о создании 70 дополнительных мест для размещения потребителей крэка, с сентября собирающихся в маленьком сквере XIX округа, сообщает Le Figaro. Таким образом, общее число наркоманов, которым предоставлены гостиничные номера и медико-социальное сопровождение, составит 510 человек. В районе Порт-де-ла-Вилетт, где расположен сквер токсикоманов, такое решение вызвало возмущение у местных жителей. «Мы ждали совсем не этого!» — жалуется официальный представитель Федерации коллективов и ассоциаций северо-востока столицы Фредерик Франсель. По его словам, власти не предлагают перекрыть доступ к наркотикам, поэтому подсевшие на крэк вернутся в сквер.

Как рассказывает издание, префектура Парижского региона созвала заседание по проблеме токсикоманов, после того как проект полицейского префекта по переселению «около 150 человек» на юго-восток Парижа для разгрузки северо-востока вызвал полемику в обществе. «НОВОЕ перемещение курильщиков крэка (при условии что они согласятся!), как это делается на протяжении многих лет, приведёт только к уничтожению новых кварталов, чтобы разгрузить другие, и не принесёт долгосрочного решения этой серьёзной проблемы сразу и в области безопасности, и в здравоохранении», — говорится в петиции, которую подписало более 6800 человек. После «резких возражений» со стороны мэрии в пятницу префект официально отказался от нового переселения наркоманов.

В свою очередь Региональное агентство по здравоохранению (ARS) в четверг объявило тендер на создание в Париже медицинского центра для наркоманов. Он будет спонсироваться государством и, как уточняют в официальном заявлении региональная префектура и ARS, позволит оказывать «особое медицинское и санитарное сопровождение, за исключением всех мест потребления наркотиков». Вопрос о местах потребления наркотиков стал особенно острым, после того как мэрия в сентябре отказалась от своего проекта после протестов местных жителей и вето со стороны правительства. На заседании Организационного комитета не продвинулись в решении этой проблемы, однако в воскресенье член Совета Парижа Алис Коффин в интервью BFM TV подтвердила, что правительство одобрило проект о создании после выборов новых помещений для приёма наркотиков.

Ассоциации и коллективы северо-востока Парижа считают, что власти «собираются так или иначе легализовать крэк, потому что говорят о «людях, потребляющих наркотики», и не пытаются их вылечить», пишет Le Figaro. По мнению французов, в результате перемещения лагерей токсикоманов в мэрии «узаконивают их существование», а создание помещений для приёма запрещённых веществ «узаконивает потребление тяжёлых наркотиков и тем самым их трафик». «Мы как никогда решительно настроены продолжать нашу борьбу», — подчеркнули местные жители.