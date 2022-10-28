Reuters: летальных вооружений Киеву не поставляем — президент Южной Кореи ответил Путину
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил в пятницу, что Сеул не стал поставлять Украине летальные вооружения, сообщает Reuters. Как отмечается в материале агентства, заявление южнокорейского лидера стало ответом на слова российского президента Владимира Путина, который в своей вчерашней речи предупредил, что такое решение будет разрушать двусторонние отношения.
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