France 24: Египет собирает мусор в Шарм-эш-Шейхе перед конференцией по климату

Власти Египта организовали кампанию, в рамках которой волонтёры собирали мусор в пустыне, на пляжах и в акватории Красного моря у Шарм-эш-Шейха. Как сообщает France 24, так Египет готовится к проведению Конференции ООН по климату, которая должна пройти в ноябре в этом курортном городе.

Экипированные мусорными мешками, эти дайверы собирают пластик со дна Красного моря. Они также очищают залив и пляж Шарм-эш-Шейха — популярного туристического направления Египта.

МАРВА ВАСИМ, дайвер: Мы много вещей собрали: много пластика, металла, шины, провода, которые сбрасывают с лодок.

АЛИ АХМЕД, дайвер: Очень важно заботиться и о загрязнении поверхности, потому что многое из этого разлетается по воздуху и попадает в воду.

Десятки волонтёров отправились и в пустыню, чтобы собрать там мусор. Кампания по уборке была организована египетским Министерством по окружающей среде перед Конференцией ООН по климату, которая пройдёт в ноябре в этом знаменитом курорте Египта.

ЯСМИНА ФУАД, министр окружающей среды Египта: Мы хотим сказать миру, что для нас цель этой конференции — действие. Египет превращает окружающую среду в свободную от мусора не на словах, а при активном участии тех, кто здесь живёт.

Основываясь на Парижском соглашении по борьбе с потеплением климата, подписавшие его страны должны выполнить свои обязательства и действовать активнее. Но Египту с трудом удаётся стать экологичнее. Как Пекин и Нью-Дели, Каир страдает от самого большого в мире загрязнения воздуха. В среднем концентрация мелких частиц в воздухе в восемь раз выше, чем максимум, установленный ВОЗ.

Дата выхода в эфир 25 октября 2022 года.