Bloomberg: Лиз Трасс на грани отставки — среди консерваторов растёт недовольство её политикой

Короткое пребывание Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании, возможно, «вступило в свою заключительную фазу», пишет Bloomberg. По данным новостного агентства, множество представителей Консервативной партии в парламенте настаивают на её немедленной отставке. Последней каплей для многих из них стал план премьера возобновить добычу сланцевого газа методом фрекинга и то, как Трасс добивалась его одобрения на голосовании в парламенте.

Лиз Трасс предрекают скорую отставку с поста премьер-министра Великобритании, так как её позиции оказались под угрозой после того, как она уволила министра внутренних дел, а двое других высокопоставленных членов правительства подали в отставку, но затем всё же согласились остаться на своих постах, сообщает Bloomberg.

Как отмечает новостное агентство, множество представителей Консервативной партии в парламенте настаивают на немедленной отставке Трасс, несмотря на то, что раньше считали, что решать вопрос о смене руководства стоит рассматривать только после объявления нового экономического плана правительства 31 октября.

По словам анонимных источников знакомых с ходом переговоров, допоздна в среду министры кабинета министров вели частные беседы о том, должна ли премьер-министр уйти в отставку. На вопрос, сможет ли правительство Трасс пережить эту ночь, один из членов парламента от Консервативной партии ответил: «Надеюсь, что нет».

В четверг ночью пресс-секретарь премьер-министра отметил, что Трасс примет дисциплинарные меры против тех членов парламента, которые голосовали против плана премьера возобновить добычу сланцевого газа в Великобритании.

По данным Bloomberg, всего за шесть недель пребывания у власти Трасс уже спровоцировала обвал фунта, обратилась за помощью к Банку Англии, отказалась почти от всей своей политической программы и уволила ближайшего политического союзника. И всё же в среду ситуация для Трасс могла стать ещё хуже.

Весь день в Вестминстере царила напряжённая обстановка, так как правительство пыталось отбиться от «мятежа» членов Консервативной партии из-за противоречивого плана премьера возобновить добычу сланцевого газа методом фрекинга. Но за несколько часов до того, как этот вопрос должен был быть вынесен на голосование, произошла ещё одна неожиданная драма: министра внутренних дел Суэллу Браверман уволили из-за использования личной электронной почты в служебных целях. На её место был назначен Грант Шаппс, который ранее открыто призывал к отставке Трасс.

«Делать вид, что мы не совершали ошибок, продолжать жить так, как будто все не видят, что мы их совершили, и надеяться, что все волшебным образом исправится, — это несерьёзная политика», — заявила после отставки Браверман.

Даже в контексте и без того неспокойного руководства Трасс, Bloomberg называет события вечера среды в палате общин «экстраординарными». «Полнейшее дилетантство» премьера, которое она продемонстрировала в среду вечером, превратило обычное на первый взгляд голосование в «потенциально фатальное фиаско».

Вопрос о фрекинге агентство называет острым для представителей Консервативной партии в парламенте. Множество членов партии выступают против из-за того, что против этого метода высказываются избиратели в их округах, другие рассматривают его как средство повышения энергетической безопасности Великобритании. И предупреждение Трасс о том, что любой консерватор, проголосовавший против инициативы правительства, или даже воздержавшийся при голосовании, будет исключён из парламентской партии, стало рискованным шагом. Этот вопрос переплёлся с более широкими дискуссиями о том, как сместить Трасс с поста премьер-министра.

Впрочем, в итоге премьер выиграла голосование: 326 парламентариев поддержали план, 230 проголосовали против. Однако во время подсчёта голосов появились сообщения о том, что помощники Трасс заставили многих консерваторов поддержать вопрос о возобновлении фрекинга, несмотря на их желание голосовать против. А во время голосования в парламенте о своём уходе с поста объявили главная по парламентской дисциплине в правительстве Венди Мортон и её заместитель Крейг Уиттакер.

Депутат от Лейбористской партии Крис Брайант уже потребовал провести парламентское расследование, чтобы выяснить, запугивали ли парламентариев, чтобы заставить их голосовать за правительство. По его словам, он видел, как членов парламента буквально затаскивали на голосование.

Как отмечает Bloomberg, события среды заставляют предполагать, что короткое пребывание Трасс на посту премьер-министра, возможно, «вступило в свою заключительную фазу».