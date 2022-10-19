TV2Norge: вблизи норвежских аэропортов были замечены неизвестные беспилотники

Норвежская полиция сообщила о пролёте беспилотника вблизи аэропорта Бергена, сообщает TV2Norge. После подтверждения сообщений о неопознанном дроне было принято решение о закрытии воздушного пространства над этим транспортным объектом. Как сообщается, похожий инцидент произошёл и в другом аэропорту страны.
Рано утром в среду в норвежскую полицию поступили сообщения о возможных пролётах беспилотников в районе Хоконсверн, о чём были уведомлены администрация аэропорта города Берген и министерство обороны страны. Как заявили в правоохранительных органах, ведомствами были проведены собственные наблюдения, которые подтвердили информацию о дронах. По данным издания Bergens Tidene, которое первым сообщило об инциденте, в этом районе был замечен мерцающий свет. Некоторое время было неясно, шла ли речь о дронах, однако газета Bergensavisen это подтвердила. «Всё верно, есть чёткие наблюдения с нескольких сторон», — сообщил начальник аэропорта Бергена Ойстейн Скаар, сообщает TV2 Norge.
На пресс-конференции полицейские заявили, что изначально наблюдения были проведены частными лицами, после чего к ним подключилась полиция. Однако неясно, был ли это один или несколько дронов. «Поступило несколько сообщений о полётах дронов. Мы не уверены, идёт ли речь об одном или нескольких летательных аппаратах, но один был точно», — заявил руководитель оперативного отдела полиции Орьян Дьювик. Наблюдения были задокументированы на фото и видео, однако дроны не были идентифицированы. Полиция держит ситуацию под контролем, но подозреваемых в деле нет. Властями было принято решение закрыть воздушное пространство над аэропортом Бергена, в результате чего ни один самолёт не мог взлететь или приземлиться в аэропорту. В 09:00 по местному времени аэропорт был снова открыт, пишет TV2 Norge.
Полёт беспилотника был также зафиксирован в аэропорту Фёрде, но в этом случае полиция не подтвердила факт наблюдения дрона. Тем не менее начальник аэропорта Челль Отто Гьесдал заявил газете Firde, что дрон был замечен с лётной вышки. Беспилотник был замечен в 06:10 над озером Лангеландсватнет, к востоку от аэропорта. «Полиция проверяет информацию, действительно ли эти наблюдения касаются беспилотников. Полиция ведёт диалог с Метеорологическим институтом, чтобы выяснить, может ли это быть погодным явлением», — говорится в пресс-релизе норвежской полиции. Как сообщается, аэропорт Фёрде не был закрыт по причине низкой загруженности.
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