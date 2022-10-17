NBC: на съездах КПК всегда много блеска и мало неожиданностей

В Китае проходит съезд коммунистической партии, сообщает NBC: ожидается, что на нём Си Цзиньпин закрепит за собой третий срок на посту председателя КНР. В своей речи на съезде Си призвал Китай готовиться противостоять трудным временам.

Си Цзиньпин собирается занять своё место в истории, намереваясь застолбить за собой беспрецедентный третий срок. Обращаясь к съезду коммунистической партии, он предупредил о сложных временах, призвав быть готовым противостоять сильным ветрам, зыбким водам и даже опасным штормам.

Си многократно упомянул безопасность. Самые громкие аплодисменты прозвучали, когда он объявил, что Тайвань станет частью материкового Китая, даже если придётся захватить остров силой.

Съезд партии проходит лишь дважды в десятилетие, поэтому здесь всегда много блеска и почти не бывает неожиданностей.

Намерения Си по построению социалистической супердержавы происходят на фоне важнейшего времени для Китая, сталкивающегося с критикой за связи с Россией и имеющего враждебные отношения с США.

КРИСТОФЕР ДЖОНСОН, бывший главный аналитик ЦРУ по Китаю: Позиция Си Цзиньпина, по сути, состоит в том, что Китай теперь равен по силам США, поэтому должен получать соответствующее отношение со стороны Вашингтона.

Люди могли надеяться, что на съезде Си ослабит жёсткую политику «нулевой терпимости» к коронавирусу. Однако вместо этого Си похвалил её. Ещё на прошлой неделе цензоры спешили удалить изображения протестного баннера, вывешенного в Пекине. Баннер критиковал постоянные карантины, а также на нём была надпись «мы хотим свободы».

Даже для того, чтобы журналистом попасть на съезд, нужно сдать несколько тестов на коронавирус и провести два дня на карантине в отеле. На этой неделе в Доме народных собраний планы Китая примут форму за плотно закрытыми дверями. Си Цзиньпин продлит своё правление до срока, который определит сам. Его власть полна, и у него нет конкурентов.

Дата выхода в эфир 17 октября 2022 года.