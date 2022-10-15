Deutsche Wirtschafts Nachrichten: инфляция в ФРГ выходит из-под контроля

15:31
Лукашенко: в последнее время наши отношения с президентом Путиным только укрепились
Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC рассказал, что его отношения с президентом России Владимиром Путиным в последнее время только укрепляются.
15:28
Российский теннисист Даниил Медведев стал отцом
У российского теннисиста Даниила Медведева и его жены Дарьи родилась дочь.
15:21
Мурашко сообщил, что десять пострадавших при стрельбе в школе Ижевска остаются в стационарах
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что десять пострадавших при стрельбе в школе Ижевска всё ещё остаются в стационарах.
15:16
Губернатор Севастополя Развожаев: ПВО в городе работает в режиме тренировки
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО в городе над Казачьей бухтой работает в тренировочном режиме.
15:11
Фёдоров рассказал о желании стать главным тренером «Локомотива»
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров заявил о желании стать главным тренером железнодорожников.
15:06
Эрдоган прибыл на место взрыва на шахте в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на место взрыва в шахте на севере страны.
15:00
Украинская теннисистка Свитолина стала мамой
Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис стали родителями.
14:59
Власти южных и центральных областей Украины сообщили о воздушной тревоге в регионах
В южных и центральных областях Украины объявлена воздушная тревога.
14:49
Лукашенко: Зеленскому запретили вести переговоры о прекращении конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры о прекращении конфликта.
14:46
Азербайджанский шахматист объяснил, почему сдался на втором ходу в партии с Карлсеном
Азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов рассказал, почему отказался продолжать игру на втором ходу в партии с норвежцем Магнусом Карлсеном в рамках Titled Tuesday.
14:44
Депутат Хинштейн: Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за нападений
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что Росгвардия приняла меры по защите зданий военкоматов после нескольких случаев нападения.
14:37
В Минобороны России сообщили об уничтожении более 160 украинских военнослужащих в Запорожье
ВС России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ и уничтожили более 160 украинских военных в городе Запорожье.
14:32
Мостовой считает, что «Спартак» принял правильное решение продлить контракт с Селиховым
Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал решение московского «Спартака» продлить контракт с голкипером Александром Селиховым.
14:30
Власти Китая допустили применение силы для решения тайваньского вопроса
Официальный представитель XX съезда КПК Сунь Ели заявил, что Китай оставляет за собой право применения силы с целью решения тайваньского вопроса.
14:25
МО России: российские войска отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Российские войска отразили все атаки украинских военных на Николаево-Криворожском направлении, ликвидировано около 120 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
14:23
Тихонов: над Россией смеётся весь мир из-за проведения турнира по биатлону без стрельбы
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на проведение соревнований по биатлону без стрельбы.
14:17
Вице-премьер Канады Фриланд выступила за исключение России из МВФ и G20
Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила, что считает необходимым исключить Россию из Международного валютного фонда и G20.
14:13
Бородавко оценил шансы Большунова получить звание лучшего спортсмена ОИ-2022
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил шансы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова получить титул лучшего спортсмена Игр-2022 по версии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
14:10
Минобороны России: российские средства ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и 10 беспилотников
В Минобороны России заявили, что российские военные уничтожили за сутки украинский Су-25 и 10 беспилотников.
14:05
Минобороны: сорвана подготовка Киева к десантной операции в районе Запорожской АЭС
Вооружённые силы России сорвали подготовку украинских военных к проведению речной десантной операции в районе Запорожской АЭС.
13:57
В Новой Каховке сработала система ПВО
В Новой Каховке Херсонской области раздались два воздушных взрыва, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).
13:55
ВС России сорвали попытку переправы солдат ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
В Министерстве обороны России заявили, что российские войска сорвали попытку переправы ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.
13:55
Геркус обнялся с футболистами «Локомотива» перед матчем с «Торпедо»
Президент «Торпедо» Илья Геркус тепло поприветствовал игроков «Локомотива» перед матчем 13-го чемпионата России.
13:50
В Минобороны России заявили об уничтожении пяти складов боеприпасов ВСУ
В Министерстве обороны России заявили, что российские войска уничтожили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
13:40
В «Истанбулспоре» заявили, что никогда не смогут себе позволить зарплату Дзюбы
Руководитель турецкого «Истанбулспора» Эрен Мерт рассказал, что клуб не сможет подписать российского нападающего Артёма Дзюбу.
13:40
В МИД России заявили, что атакой на Крымский мост Запад перешёл опасную черту
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также на Крымском мосту являются сигналом о переходе Западом опасной черты.
13:30
Камоцци: «Спартак» находится в чемпионской гонке РПЛ
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.
13:29
Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области
Начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрий Юрин заявил, что восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом около села Маянга.
13:22
РИА Новости: ВС России уничтожили украинский комплекс ПВО с помощью БПЛА «Ланцет»
Ударный беспилотник ВС России «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении.
13:18
Гилерме впервые в сезоне сыграет в РПЛ
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме впервые в сезоне-2022/23 попал в стартовый состав команды.
13:09
Александр Емельяненко женился на своей бывшей супруге Полине
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил о своей повторной свадьбе с Полиной.
13:01
Обозреватель The American Thinker рассказал о травле Маска за планы купить Twitter и за его взгляды
Обозреватель The American Thinker Раджан Лаад заявил, что американский предприниматель Илон Маск подвергается травле и клевете за свои взгляды, как когда-то президент США Дональд Трамп.
12:54
Колосков: Дзюба в Госдуме — это какая-то глупость
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил возможности футболиста Артёма Дзюбы стать депутатом Госдумы.
12:52
Суд заявил о заочном аресте комбрига ВСУ за обстрелы мирных жителей в Донбассе
Басманный суд Москвы сообщил о заочном аресте командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Вячеслава Котлика, который обвиняется по уголовному делу об обстреле гражданского населения в Донбассе.
12:41
«Химки» в матче с «Факелом» сыграют в форме с флагом России и георгиевской лентой
«Химки» выйдут на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с российским триколором и георгиевской лентой.
12:37
«Укрэнерго»: объект энергетической инфраструктуры Киевской области повреждён из-за удара
В украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили, что объект энергетической инфраструктуры Киевской области повреждён в результате ракетного удара.
12:33
В Приморье умер военком Партизанска
В Приморском крае администрация сообщила о смерти военного комиссара Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Романа Малыка.
12:29
В Mercedes считают, что наказание Red Bull денежным штрафом будет несправедливым
Руководитель Mercedes Тото Вольф высказался о превышении лимита расходов Red Bull и Aston Martin.
12:25
Жена Стрелкова опубликовала его фото в военной форме на фоне сообщений о его отправке на Украину
Жена Игоря Стрелкова Мирослава опубликовала фото с мужем в военной форме на фоне сообщений о том, что он отправился на фронт.
12:17
Медведева рассказала о своём новом телевизионном проекте
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о новом телевизионном проекте, в котором она принимала участие.
12:15
The Times: экс-глава Минфина Британии спрогнозировал отставку Трасс через несколько недель
Бывший глава Министерства финансов Великобритании и автор плана спасения экономики государства Квази Квартенг выразил мнение, что британский премьер-министр Лиз Трасс покинет свою должность через пару недель.
12:07
В Белоруссию прибыли первые российские военные из состава совместной группировки войск
В Минобороны Белоруссии заявили, что в страну прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск.
12:06
The Sun: Роналду может стать игроком «Барселоны»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может стать игроком «Барселоны».
12:03
РИА Новости: пленный майор ВСУ рассказал о мародёрстве украинских военных
Взятый в плен командир первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко рассказал, как украинские военные в Мариуполе занимались мародёрством, используя российскую символику.
11:54
Роднина оценила перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возможности футболиста Артёма Дзюбы стать избранником народа.
11:50
Число погибших при взрыве на шахте в Турции увеличилось до 40
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число погибших при взрыве на шахте в Бартыне на севере страны увеличилось до 40.
11:45
Стремоусов: украинские военные начали активную фазу наступления в Херсонской области
Замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что в регионе началась активная фаза наступления ВСУ.
11:41
Рианчо: зачем «Спартак» продлил контракт с Селиховым, при мне он вечно был травмирован
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на продление контракта клуба с вратарём Александром Селиховым.
11:36
В МИД России заявили, что у НАТО не вышло превратить Украину в «анти-Россию»
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что у НАТО не вышло превратить Украину в «анти-Россию».
11:29
Илон Маск заявил о попытках России уничтожить Starlink на Украине
Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о попытках России уничтожить Starlink на Украине.