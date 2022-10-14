Rebelión: Европа стала колонией, подчинившейся интересам американского ВПК
Европу ждёт немыслимый ужас из-за того, что она повела себя как колония, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса США. Как пишет Rebelión, Европа вынуждена сократить инвестиции в социальную сферу и повременить со сменой энергетической модели в рамках борьбы с изменением климата ради обслуживания империалистических нужд Америки как своих.
Как отмечает автор материала, технически американская экономика вошла в рецессию месяц назад. И то, что Европа массово закупает оружие, временно покрывает империалистические потребности в продаже. Поэтому конфликт на Украине нужен США для восстановления собственной экономики и сохранения мировой гегемонии, которую оспаривают Россия и Китай.
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