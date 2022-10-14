Rebelión: Европа стала колонией, подчинившейся интересам американского ВПК

Конфликт на Украине нужен США для восстановления собственной экономики и сохранения мировой гегемонии, которую оспаривают Россия и Китай. Как пишет Rebelión, Европу ждёт немыслимый ужас из-за того, что она повела себя как колония, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса Америки.

Европу ждёт немыслимый ужас из-за того, что она повела себя как колония, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса США. Как пишет Rebelión, Европа вынуждена сократить инвестиции в социальную сферу и повременить со сменой энергетической модели в рамках борьбы с изменением климата ради обслуживания империалистических нужд Америки как своих.

Как отмечает автор материала, технически американская экономика вошла в рецессию месяц назад. И то, что Европа массово закупает оружие, временно покрывает империалистические потребности в продаже. Поэтому конфликт на Украине нужен США для восстановления собственной экономики и сохранения мировой гегемонии, которую оспаривают Россия и Китай.

«Европа продолжит душить своих граждан, пока они не проснутся и не перестанут вопреки очевидным фактам проглатывать военную пропаганду и пребывать в полной уверенности в том, что США и НАТО действуют из гуманных соображений», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что через несколько недель наступит зима, нужно будет как-то согреваться, готовить еду и поддерживать работу европейской промышленности. Катастрофа только начинается, и проявляется она в нехватке энергии и продовольствия. Есть риск, что европейские граждане быстро и массово обеднеют, промышленность будет разрушена, придёт конец социальному, а затем и правовому государству, если народ не осознает, что с такой воинственной пропагандой ему скоро нечем будет питаться.

«Конфликт на Украине, конфликт между империями угрожает нашей планете и нашему молодому поколению. Мы не можем допустить, чтобы НАТО отправило нас на бойню, а мы безропотно на неё пошли. Чтобы защитить жизнь, необходимо остановить конфликт. Никаких отговорок. Никаких откладываний на потом. Тот, кто хочет вести войны, пусть сам за них платит, записывается в ряды бойцов и идёт на фронт», — считает автор Rebelión.