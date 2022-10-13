Al Jazeera: США долго готовили украинский кризис ради сохранения гегемонии
Какой бы ни была повседневная реальность конфликта на различных фронтах Украины, какими бы тяжёлыми ни были последствия этих событий, они не должны отвлекать от сути происходящего. Как пишет Al Jazeera, в период с начала российской спецоперации и по сей день стало ясно, что кризис, за который расплачивается Украина, был спланирован Западом заранее. За конфликтом на Украине стоит крайне безрассудная и неимоверно наглая американская администрация, объявившая с первого дня боевых действий, что они продлятся несколько лет.
Как продолжает автор материала, С 2014 года Соединённые Штаты присутствуют на территории Украины, обучают украинскую армию и развёртывают свои разведывательные подразделения, а также выделяют колоссальные средства на поддержку Киева. Вашингтон также не принял никаких должных дипломатических мер для предотвращения военного конфликта, а, скорее, подстрекал Киев к продолжению боевых действий. Кроме того, США втянули в конфликт вокруг Украины Евросоюз и страны НАТО, а американские медиа проводят в отношении России ту же политику, что в отношении президента Ирака Саддама Хусейна и Советского Союза, денно и нощно демонизируя Путина и российскую армию.
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