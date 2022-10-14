DM: «поторопили с операцией» — герои фильма о проблемах трансгендеров сожалеют о смене пола

Два трансгендерных пациента, которые приняли участие в съёмках документального фильма по проблемам пола, выразили сожаление, что согласились на хирургические операции в молодости. Они также рассказали, что после обращения к врачам их «поторопили» с процедурами, навсегда изменившими их жизнь, и теперь полностью исправить ситуацию уже невозможно, пишет Daily Mail.

Пациенты-трансгендеры, которым ранее были проведены операции по смене пола, рассказали в телеинтервью, что специалисты, к которым они обратились за помощью, «торопили» их при принятии решения о согласии на радикальные процедуры, изменившие их жизнь. Ричи и Эмбер приняли участие в съёмках документального фильма о проблемах трансгендеров и заявили, что они оба сожалеют об операциях. Их откровенные рассказы вызывают опасения, что молодых людей подталкивают к инвазивным и необратимым процедурам, пишет Daily Mail.



Их откровенные и смелые свидетельства, которые показаны в новом фильме «Нет пути назад» от компании Branded Film Studios, заставляют всерьёз задуматься о том, что ревностные трансгендерные активисты вместо необходимой психологической помощи подталкивают уязвимых молодых людей к поспешным хирургическим вмешательствам, которые могут повлечь за собой тяжёлые последствия для их психического и физического здоровья, подчёркивается в статье.



Подробно описав во время съёмок детали «жестокой» операции, необходимой для удаления его мужских анатомических признаков, 35-летний Ричи выразил сожаление о том, что поспешил на неё согласиться. «Это необратимо, эксперимент для меня окончен, пути назад действительно нет», — подчеркнул он. Этот государственный служащий с севера Англии провёл почти десять лет в качестве трансженщины, однако затем решил совершить обратный переход, поясняет Daily Mail.



По словам Ричи, он почувствовал себя «другим» в детстве, а затем обнаружил у себя гендерную дисфорию, просматривая онлайн-форумы в возрасте 20 лет. Когда он объяснил свои чувства другим пользователям форума, они заверили его, что он «100-процентный транс и должен действовать в соответствии с этим». В марте 2014 года Ричи поехал в частную клинику в Шотландии, где всего лишь после трёх приемов у специалистов за два дня ему поставили диагноз, который позволил выписать ему рецепт на гормоны противоположного пола, говорится в статье.



Затем он отправился в гендерную клинику NHS в Брайтоне, и первый вопрос, который ему задали при встрече с психиатром, был о том, хочет ли он сделать операцию по смене пола. По словам Ричи, он не был уверен в этом и сообщил, что нуждается в психологической терапии. Однако сотрудники клиники подталкивали его к принятию решения: «Они сообщили мне, что они не были службой психического здоровья, а находились там, чтобы помочь людям совершить гендерный переход с медицинской точки зрения. Они хотели, чтобы мне сделали операцию, больше, чем я хотел сделать операцию, — и это было действительно странно», — рассказал Ричи.



И хотя он отказывался от операции несколько лет, в 2017 году психиатр заявил, что, если он не хочет её проводить — ему прекратят выписывать гормоны. И поскольку на тот момент он не видел возможности жить без этих лекарств, то согласился. По его словам, операция была очень тяжёлая и «жестокая», при этом он потерял много крови. Так же часто возникает очень распространённое осложнение, называемое сужением уретры, из-за которого процесс мочеиспускания становится медленным и болезненным. «Некоторые люди получают катетеры на всю оставшуюся жизнь. У некоторых действительно ужасные осложнения», — пояснил Ричи во время съёмок.



Он также рассказал, что у него были психологические трудности после операции: «Даже если вы довольны результатом, это тяжело. Вы теряете энергию, вы становитесь чрезвычайно утомлёнными и в некотором роде уязвимыми, потому что вы осознаёте, что в каком-то смысле у вас нет этой силы — это очень странное чувство». При этом каждый раз при возвращении в клинику он чувствовал, что «принял действительно безумное решение». И со временем его впечатление не изменилось, он лишь всё больше сожалел об этом.



В свою очередь, Эмбер, которая перенесла мастэктомию и принимала тестостерон, чтобы сменить пол и превратиться из женщины в мужчину, также описала в интервью боль и трудности со здоровьем, которые она испытала после того, как её «срочно» направили на операцию. Она также сказала, что хотела бы, чтобы вместо этого ей назначили терапию. Сначала она обратилась в частную клинику, где всего за два посещения ей поставили диагноз «гендерная дисфория» и выписали гормоны. А позже ей сделали операцию по удалению груди в государственной клинике.



После трёх лет приема тестостерона Эмбер сказала врачам, что начала сомневаться в своём решении, но обнаружила, что медики в частной клинике её не поддерживают. При этом у неё появились серьёзные проблемы со здоровьем, вызванные приёмом гормонов, а также сильные боли в области половых органов, которые начали постепенно атрофироваться. «Пытаясь избежать трудностей, связанных с этой операцией, я в некотором смысле лишила себя возможности полностью принять свою женственность», — рассказала она в интервью, также выразив сожаление в связи с тем, что поспешила с операцией.



«Я бы хотела исследовать посредством психотерапии чувства, которые у меня были. Так что, даже если бы я предприняла эти медицинские шаги, то по крайней мере могла бы заложить некоторый фундамент, чтобы знать, что могу не сожалеть о них, и чувствовать себя более уверенно, а не торопиться, как будто это решит все мои проблемы», — подчеркнула Эмбер, которой сейчас немного за 30 и она живёт со своей женой на северо-западе Англии.



В свою очередь, режиссёр документального фильма Шарлотта Фантелли рассказала в беседе с корреспондентами, что она никогда раньше не освещала вопросы трансгендеров, но решила следовать своему личному опыту. «Когда я росла, у меня было несколько испытаний и невзгод, во время которых я чувствовала, что взрослые вокруг меня не защищают меня», — пояснила она. Поэтому у неё всегда была страсть помогать детям, а также она занималась различными исследованиями и публикациями в учебных программах по темам, связанным с психическим здоровьем детей.



«Моим детям было 11 или 12 лет, когда они пришли домой после занятия по половому воспитанию, на котором они говорили об идеологии трансгендеров и о том, как потенциально они «могли родиться не в том теле». Я задалась вопросом, почему группу подростков, не достигших половой зрелости, учат такой идеологии», — пояснила Фантелли в интервью Daily Mail. По её словам, хотя она сама всегда придерживалась «откровенно либеральных» позиций, но в этой ситуации почувствовала, что детям «давали ответы на вопросы, которые они никогда не задавали».



По её мнению, детям должно быть позволено исследовать свою собственную личность, однако она считает неправильным, когда взрослые начинают навешивать на детей ярлыки в очень уязвимой сфере их жизни и закладывают в их умы семена, затягивая их в крайне сексуализированное и гендерно-ориентированное общество. «То, что кто-то хочет выбрать во взрослом возрасте, полностью зависит от него. Проблема заключается в том, что, если у вас есть проблемы с психическим здоровьем, вам следует начать с лечения, а не идти по пути радикального вмешательства», — заключила она.