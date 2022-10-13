Полковник Макгрегор о ракетных ударах по Украине: Россия показала, что может то же, что и США

Ракетные удары России по Украине преследовали две цели — во-первых, дать Киеву понять, что Москва способна «делать то же, что Америка», с высокоточным оружием, а во-вторых, показать, что ждёт украинские войска, когда россияне перейдут в наступление, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной американский полковник Дуглас Макгрегор. Как отметил Макгрегор, последние залпы российских ракет уничтожили 80% украинских средств ПВО.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Было три ракетных залпа, в общей сложности — 202 ракеты. Украинцы утверждают, что при помощи своих средств ПВО они сбили 27 процентов от всех этих ракет. Точно установить, так ли это, мы не в состоянии, мы не можем точно подтвердить эту информацию, но не исключено, что это правда. Но мы точно знаем, что российские удары уничтожили 80 процентов украинских средств ПВО. Это очень серьёзная цифра. Именно поэтому Зеленский почти немедленно позвонил Байдену и попросил предоставить ему дополнительные комплексы ПВО.



Во-вторых, эти ракеты ударили по объектам инфраструктуры, о которых я только что говорил, — но, кроме того, они поразили ключевые цели, где находились аналитики разведслужб, в том числе штаб-квартиру тайной полиции в Киеве.





По этим объектам ударили для того, чтобы украинцы поняли две вещи. Во-первых: «Мы можем то же, что могут американцы: у нас имеются и высокоточное оружие, и соответствующие технологии и средства». А во-вторых: «От нас не спрячешься, и, когда мы наконец начнём наступать, мы ударим так же, как ударили сейчас, но удар наш будет гораздо свирепее, а целей будет по всей стране гораздо больше».





В феврале он (президент России Владимир Путин. — ИноТВ) на такие шаги идти отказывался — даже мыслей таких не допускал. Но теперь дебют закончился.

Дата выхода в эфир 12 октября 2022 года.