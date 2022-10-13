Полковник Макгрегор о ракетных ударах по Украине: Россия показала, что может то же, что и США
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Было три ракетных залпа, в общей сложности — 202 ракеты. Украинцы утверждают, что при помощи своих средств ПВО они сбили 27 процентов от всех этих ракет. Точно установить, так ли это, мы не в состоянии, мы не можем точно подтвердить эту информацию, но не исключено, что это правда. Но мы точно знаем, что российские удары уничтожили 80 процентов украинских средств ПВО. Это очень серьёзная цифра. Именно поэтому Зеленский почти немедленно позвонил Байдену и попросил предоставить ему дополнительные комплексы ПВО.
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