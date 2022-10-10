TV4: владельцы обворованных охотничьих магазинов в Швеции считают, что их товары попадают на Украину

В Швеции с начала весны участились кражи в охотничьих магазинах, передаёт телеканал TV4. По мнению полиции, в совершении преступлений виноваты криминальные банды, однако владельцы торговых точек считают, что дорогостоящее оборудование отправляется контрабандой на Украину.

Прошлой осенью ночью преступники проникли в этот охотничий магазин в местечке Партиле недалеко от Гётеборга и украли снаряжение на миллионы шведских крон.

КРИСТИАН БЕРНДТСОН, владелец охотничьего магазина: Это были тепловизионные прицелы, новые прицелы ночного видения, которые используется для охоты на кабана. Кроме того, была и обычная оптика, предназначенная как для охоты, так и для спортивной стрельбы.

Ваши мысли по поводу произошедшего?

КРИСТИАН БЕРНДТСОН: Огорчился, было грустно.

Владельцы магазина считают, что кража именно в их магазине была неслучайной. У них создалось впечатление, что преступники заходили в магазин в дневное время ​и заранее выбрали, что именно украдут.

КРИСТИАН БЕРНДТСОН: Кажется, у них есть своя повестка.

Что вы имеете в виду?

КРИСТИАН БЕРНДТСОН: Они забрали прицелы ночного видения, тепловизионные и оптические прицелы.

Не боитесь, что это может повториться?

КРИСТИАН БЕРНДТСОН: Всё может быть, но мы пытаемся сделать всё, чтобы этого не произошло.

Однако всего через несколько недель после этого интервью в магазин снова наведались воры. И в этот раз было украдено такое же оборудование. С весны прошлого года по всей стране по охотничьим магазинам прокатилась волна краж.

ЧЕЛЛЬ ЭДХОЛЬМ, председатель Ассоциации шведских охотничих дистрибьютеров: Когда происходит что-то подобное, это тревжно. Украденные товары имеют высокую стоимость по отношению к своим габаритам. Такие товары не должны лежать на прилавке, их следует запирать в оружейных хранилищах.

По мнению полиции, за этими кражами стоят банды. А вот владельцы охотничьих магазинов, с которыми я разговаривал, считают, что украденное оборудование попадает в разные места.

ЧЕЛЛЬ ЭДХОЛЬМ: Чисто экономические мотивы заключаются в том, чтобы украсть и продать где-нибудь в интернете, однако это оборудование может быть также вывезено контрабандой и использовано в военных целях.

Как вы думаете, куда попали эти товары?

КРИСТИАН БЕРНДТСОН: На восток, на Украину, я так думаю.

Вы имеете в виду в зону кофликта. Почему вы так считаете?

КРИСТИАН БЕРНДТСОН: Там пригодится такая продукция.

Дата выхода в эфир 10 октября 2022 года.