Под тяжестью финансовых трудностей многие бывшие и действующие военнослужащие Соединённого Королевства вынуждены добиваться выплаты пособий. По мнению экспертов, столь плачевная ситуация объясняется растущим экономическим кризисом и попустительством британского правительства, пишет Daily Mail.

Из-за финансовых трудностей тысячи британских военнослужащих вынуждены обращаться за получением пособия. Критики правительства назвали сложившуюся ситуацию оскорбительной для «героев вооружённых сил Соединённого Королевства», пишет Daily Mail.

По данным Министерства труда и пенсий (DWP), почти 3 тыс. британских солдат и офицеров подали запрос на социальную выплату. Кроме того, новые статические данные, полученные Лейбористской партией, показывают, что не менее 37 тыс. отставных военнослужащих зависят от «государственных подачек».

«Это какой-то позор. Люди готовы отдать всё на службе нашей стране, а получают меньше сотрудников «Макдоналдс», — возмутился в интервью изданию бывший солдат и один из руководителей ветеранской организации.

Правительственные источники Daily Mail утверждают, что эта информация «вводит в заблуждение». Они настаивают на том, что «не имеют возможности» определить, являются ли те, кто требует льгот, штатными военнослужащими или резервистами, работающими неполный рабочий день.

Однако, на взгляд оппозиции, власти не имеют представление о масштабах проблемы просто потому, что «не удосужились проверить» положение дел в рядах вооружённых сил. Теневой министр обороны от лейбористов Джон Хили предполагает, что эта ситуация свидетельствует о «жалком заработке» и «шокирующем влиянии» роста стоимости жизни на британских военнослужащих.

«Эта статистика — постыдное оскорбление для сообщества военных, готовых пожертвовать собой ради нашей страны. Тех, кто служит в наших вооружённых силах, нельзя вынуждать зависеть от пособий», — отмечает Хили.

«Правительство должно обеспечить персоналу и ветеранам необходимую поддержку, чтобы пережить предстоящую суровую зиму. Это то, чего ожидает наша страна и чего заслуживает сообщество военных», — добавляет политик.

Бывший пехотинец из Манчестера Лиам Кэри — один из тех, кто пытается добиться выплаты пособия, и считает, что государство «бросило его на произвол судьбы». После службы он не мог найти жильё в течение нескольких лет.

Лиам пошёл в армию прямиком со школьной скамьи после смерти матери. Когда он вернулся со службы, то обнаружил, что отец «потерял семейный дом». Молодой мужчина годами ночевал у знакомых, а иногда ему даже приходилось спать на скамейках.

«Моя жизнь превратилась в американские горки с тех пор, как я ушёл из армии. Система меня бросила. Единственное, что я получил, это значок ветерана», — заявил Лиам в интервью Daily Mail.

По его словам, он не смог найти работу из-за посттравматического стрессового расстройства, и ему пришлось «лезть из кожи вон», чтобы получить пособие. По признанию молодого британца, его потрясла новость о том, что действующие военнослужащие также вынуждены обращаться за господдержкой, чтобы выжить.

«Мне от этого становится стыдно. Это оскорбление. Этого не должно быть, — сказал он. — Если вы служили в вооружённых силах, то они должны включить вас в свою собственную систему льгот». «Я ветеран, и заслуживаю лучшего обращения. Я понимаю, что есть люди, которым приходится хуже, чем мне. Но, в конце концов, мы кое-что сделали для нашей страны», — добавил Лиам.

Со схожими трудностями столкнулся и бывший капрал Марк Хилл. После увольнения из армии он был вынужден полгода спать в своей машине. Ветеран Афганистана и Ирака остался без крыши над головой и подал заявку на пособие после 23-летней карьеры в 1-м батальоне лёгкой пехоты.

Марк, который также страдает посттравматическим стрессовым расстройством, сказал, что чувствует себя брошенным армией, поскольку ему приходится выживать на пенсию и пособия. Вооружённые силы должны делать больше для того, чтобы помогать солдатам с трудоустройством, уверен он.

Между тем лейбористы предполагают, что официальное число ветеранов и военнослужащих, зарегистрированных в качестве получателей пособий, является лишь верхушкой айсберга. По их мнению, настоящее количество нуждающихся может быть почти вдвое больше.

Всё это происходит на фоне обострения экономического кризиса, который угрожает ввергнуть многие британские семьи в «финансовое забвение». Благотворительные организации, поддерживающие военнослужащих и их близких, срочно пытаются спасти солдат и ветеранов от долгов.

«Как и ожидалось, мы наблюдаем рост спроса на наши услуги… в августе у нас было больше дел, чем когда-либо за последние пять лет, — заявил изданию глава Королевского военно-морского благотворительного фонда (RNBT) Роб Босхардт. — Людям нужна помощь во всём: от аренды, продуктов питания и юридической помощи до банкротства»».

Королевская военно-морская ассоциация (RNA) в Портсмуте также ведёт активную подготовку. При этом, по словам её главы Билла Олифанта, благотворительные организации всё ещё пытаются осознать масштабы кризиса, поскольку обстановка «меняется ежечасно».

Считается, что военнослужащие, только что закончившие обучение и имеющие молодые семьи, большего всего рискуют влезть в долги. Благотворители призывают их не поддаваться ложной гордости и в случае проблем обращаться за помощью как можно скорее, заключает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

mishbull: Это позор. C нелегальными иммигрантами обращаются лучше.

DarrenLondon: Страна, которой стала Англия, больше не заслуживает того, чтобы за неё боролись.

Antons Opinion: Похоже, денег на Зеленского у нас хватает, а на наших парней нет. Отвратительно! Нам нужно навести порядок в собственном доме, прежде чем помогать другим.

Pheenicks: У британского правительства долгая история жестокого обращения с бывшими военнослужащими. Их нужно привлекать для защиты городов от преступников. А полицейские путь и дальше толстеют и танцуют.

jimnyj: После увольнения солдаты становятся бесполезными для государства. Почти так же, как и пенсионеры. Их воспринимают как бремя.