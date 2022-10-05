Daily Telegraph: Великобритания объявила о закупке двух специализированных судов для защиты подводных трубопроводов и кабелей

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о планах правительства по приобретению двух специализированных судов для защиты подводных коммуникаций, пишет The Daily Telegraph. По словам чиновника, такое решение было принято для защиты трубопроводов и кабелей, поскольку от них «сильно зависит интернет и энергетика в стране». Чиновник убеждён, что угроза исходит с российской стороны.

Правительство Великобритании объявило о приобретении двух специализированных подводных военных кораблей. Сообщается, что это якобы связано с мероприятиями по защите подводной инфраструктуры после атак на российские трубопроводы «Северный поток» в Балтийском море, пишет The Daily Telegraph.

Первый из двух многоцелевых исследовательских кораблей будет приобретён ведомством за рубежом до конца года и войдёт в состав ВМС к концу 2023 года. Речь идёт о многофункциональном гидрографическом корабле «для ведения боевых действий на дне моря», которое будет оснащено подводными беспилотниками и другими секретными технологиями. Второе судно предназначено для «глубоководного сбора военных данных». Работы по его проектированию начнутся в следующем году и построено оно будет в Великобритании, сообщает The Daily Telegraph.

В понедельник вечером Королевский военно-морской флот перебросил фрегат в Северное море для работы с норвежскими ВМС, обеспечивая безопасность рабочих на газопроводной инфраструктуре. HMS Enterprise, исследовательское судно класса Echo, уже патрулирует этот район в связи с опасениями относительно активности российского флота, напоминает издание.

Спешность принятия решения о покупке новых судов Бен Уоллес объяснил «уязвимостью» трубопроводов и интернет-кабелей страны перед российской угрозой. По его словам, «не секрет», что программа подводных лодок специального назначения ВМФ России нацелена на важнейшую национальную инфраструктуру в Северной Атлантике.

Более того, Уоллес высказался о расследовании диверсий на «Северных потоках». «Юридический статус таков, что он (трубопровод. — ИноТВ) находится в экономической зоне как Швеции, так и Дании, но в международных водах, — заявил он, предупредив: — Если русские захотят появиться и провести расследование — помочь, — вы ничего не сможете сделать, чтобы их остановить. Они могут просто появиться и сделать это, поэтому важно, чтобы мы были начеку», — заявил Уоллес. Однако министр заявил, что любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе продолжающегося расследования не будет принято, резюмирует The Daily Telegraph.