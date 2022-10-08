Das Erste: причиной массового сбоя в железнодорожном сообщении на севере ФРГ стал саботаж

20:08
Гаврилов — о матче ЦСКА — «Динамо»: напомнил мне игру во дворе
Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов оценил игру ЦСКА и «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
20:03
КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские военные. Это случилось после того, как Сеул и Вашингтон завершили военно-морские учения.
20:02
Газзаев назвал ничью между ЦСКА и «Динамо» справедливым результатом
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результате матча 12-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо».
20:00
Норманн заявил, что счастлив в «Динамо»
Полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн рассказал о своих эмоциях от выступления за столичную команду.
19:57
Шунин считает, что футболисты «Динамо» не выполняют требования главного тренера
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
19:52
Фомин — о матче с ЦСКА: у «Динамо» есть проблемы с реализацией
Капитан московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о результате матча 12-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
19:51
Нападающий ЦСКА Чалов назвал игру с «Динамо» матчем нереализованных моментов
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал встречу с «Динамо» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:50
Посольство России направило Кишинёву ноту протеста в связи с акцией у дипмиссии в Молдавии
Посольство России в Молдавии направило Кишинёву ноту протеста из-за враждебной акции у здания дипмиссии, во время которой у здания взрывались петарды и были предприняты попытки проникнуть в посольский комплекс.
19:47
Поздняков считает, что отстранение российских спортсменов может привести к расколу в олимпийском движении
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что отстранение россиян от международных соревнований может привести к расколу в олимпийском движении.
19:45
Тихонов: «Ростов» и «Краснодар» — два равных соперника, это будет самая интересная игра тура
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Краснодара» и «Ростова».
19:44
Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту
Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Скоро отправятся и пассажирские, отметил он. За ночь планируется пропустить 12 пассажирских составов.
19:43
Путин возложил на ФСБ полномочия по защите транспортного перехода через Керченский пролив
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Полномочия по организации мер защиты возложены на ФСБ.
19:38
Глава МИД Литвы призвал поставлять Украине оружие по принципу «всё, что имеем»
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Европа должна передавать Украине оружие по принципу «всё, что имеем».
19:37
Галлямов считает официальным прокат с рекордными баллами
Золотой призёр Олимпиады по фигурному катанию Александр Галлямов, который выступает в паре с Анастасией Мишиной, оценил выступление дуэта на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
19:35
Дубль Корреа принёс «Атлетико» победу над «Жироной» в матче чемпионата Испании
«Атлетико» обыграл «Жирону» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.
19:30
Бойкова и Козловский восстановятся к этапам Гран-при России
Тренер Тамара Москвина рассказала о ходе восстановления чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Козловского, который выступает в паре с Александрой Бойковой, после травмы.
19:30
Защитник ЦСКА Роша: нам стоит лучше распоряжаться своими моментами
Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился впечатлениями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
19:27
Федотов считает, что Левников хорошо отработал в матче между ЦСКА и «Динамо»
Бывший российский судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Кирилла Левникова в матче 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Динамо».
19:23
Федотов объяснил, чего не хватило ЦСКА для победы над «Динамо»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после ничейного результата в матче с московским «Динамо» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, чего не хватило армейцам для взятия трёх очков.
19:22
Йоканович получил поддержку со стороны руководства «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович признался, что у него была встреча с руководством столичного клуба.
19:21
Минтранс России: три пассажирских судна готовы к работе в Крыму в случае необходимости
Три пассажирских судна готовы приступить к работе в Крыму с вечера 8 октября, если потребуется, заявили в Минтрансе России.
19:15
В «Динамо» отреагировали на новость, что Захарян может получить армянское гражданство
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Арсен Захарян собирается сменить российское гражданство на армянское.
19:09
В «Химках» заявили о готовности провести товарищеский матч с крымским клубом
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что подмосковный клуб готов провести на зимних сборах товарищескую игру с крымской командой.
19:08
Йоканович назвал справедливым ничейный результат в матче ЦСКА — «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
19:08
Подразделения ДНР ведут зачистку Первомайского в районе Донецка
Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики — 11-й полк и батальон «Сомали» — развивают успех и ведут зачистку села Первомайского, сообщило республиканское силовое ведомство.
19:08
Степашин: «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ
Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о матче 12-го тура чемпионата России по футболу со столичным ЦСКА.
19:03
Гендиректор «Динамо»: игра с ЦСКА могла качнуться в любую сторону
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России по футболу со столичным ЦСКА.
19:02
Кучаев считает, что ЦСКА был ближе к победе, чем «Динамо»
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев заявил, что армейский клуб был ближе к победе в матче 12‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
18:59
МИД России: поступающие от властей США сигналы сочетают воинственность и намёки на диалог
Поступающие от США сигналы сочетают в себе воинственность и намёки на диалог, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
18:58
Кассьерра пожаловался на плохое качество поля в Воронеже
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России по футболу с «Факелом».
18:57
В команде бойца UFC Чимаева рассказали о возможном поединке с Костой
Алан Насименто, член тренерского штаба шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, высказался о возможном поединке с бывшим претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе бразильцем Пауло Костой.
18:57
Гол Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Саутгемптон» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
18:55
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
«Челси» на своём поле нанёс поражение в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу «Вулверхэмптону».
18:54
Bloomberg: санкции против горнорудной промышленности России потрясут металлургический мир
Возможные санкции Лондонской биржи металлов (LME) против горнорудной промышленности России могут стать потрясением для мировой металлургической индустрии, считает обозреватель Bloomberg Джек Фарчи.
18:50
Marca: Надаль впервые стал отцом
Испанский теннисист Рафаэль Надаль впервые стал отцом.
18:48
Аршавин: «Динамо» повезло удержать ничью в матче с ЦСКА
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Динамо».
18:43
Шунин признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Динамо»
Московское «Динамо» сыграло вничью со столичным ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
18:42
Семак: для нас нет никакого результата, который бы нас устраивал, кроме победы
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом».
18:41
Мишина и Галлямов выиграли «Мемориал Панина-Коломенкина» в парном катании
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на «Мемориале Н.А. Панина-Коломенкина».
18:36
Экс-генерал ФСБ: взрыв на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала
Подрыв грузовика на Крымском мосту мог быть совершён с помощью радиоканала, вряд ли использовался таймер, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.
18:35
Президент РПЛ Алаев рассказал, что общее собрание клубов планируется провести в середине ноября
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что общее собрание клубов лиги планируется провести в середине ноября.
18:32
Семак рассказал, будет ли «Зенит» рассматривать покупку игроков «Факела» в трансферное окно
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, будет ли клуб рассматривать игроков воронежского «Факела» в качестве усиления своего состава.
18:29
Бывший посол Украины в Берлине Мельник сожалеет о скандальных высказываниях
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник сожалеет о многих своих скандальных высказываниях в соцсетях, которые были сделаны на фоне эмоционального напряжения, заявил он в беседе с Der Spiegel.
18:28
Президент УЕФА Чеферин будет баллотироваться на новый срок
Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин рассказал, почему намерен принять участие в выборах главы УЕФА.
18:27
Камельзон: проиграть Джоковичу из-за травмы — не трагедия для Медведева
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира в Астане с сербом Новаком Джоковичем.
18:25
ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России по футболу на своём поле сыграл вничью с «Динамо».
18:23
Число погибших в результате взрыва на заправке в Ирландии возросло до девяти
Количество погибших из-за взрыва на заправочной станции в деревне Крислоу в Ирландии увеличилось до девяти.
18:21
РИА Новости: силовики предотвратили теракт в Скадовске Херсонской области
В городе Скадовск Херсонской области сотрудники спецслужб обезвредили начинённое поражающими элементами самодельное взрывное устройство недалеко от административного здания.
18:20
Песков: Путин не планирует выступать с обращением к гражданам
Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением к гражданам в ближайшие дни. Об этом сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
18:15
Тедеев удивлён тем, что ФСБР может не продлить с ним контракт
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал информацию о том, что Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) может отказаться от его услуг.