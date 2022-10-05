Всемирный банк: последствия санкций против России оказались менее серьёзными, чем прогнозировалось

Экономика Украины в 2022 году сократится на 35%, тогда как ВВП России упадёт на 4,5%, передаёт The Guardian со ссылкой на доклад об экономике Европы и Центральной Азии Всемирного банка. В докладе также отмечается, что эффективность антироссийских санкций оказалась ниже прогнозируемой, однако долгосрочные перспективы роста экономики России из-за них могут быть ограничены.

По оценке Всемирного банка, экономика Украины в этом году сократится в восемь раз быстрее, чем экономика России на фоне продолжающегося украинского конфликта, сообщает The Guardian.

В докладе об экономике Европы и Центральной Азии организация отметила, что в 2022 году украинская экономика сократится на 35%, тогда как ВВП России упадёт всего на 4,5%.

Ранее предполагалось, что в этом году Москва столкнётся с более серьёзным экономическим ударом. Однако, по данным Всемирного банка, последствия антироссийских санкций оказались менее серьёзными, чем прогнозировалось.

Несмотря на то что с апреля украинская экономика демонстрирует признаки роста, в организации считают, что восстановление страны будет медленным, а затраты на устранение нанесённого в ходе спецоперации ущерба будут огромными. По оценкам Всемиирного банка, затраты составят минимум $349 млрд, что более чем в полтора раза превышает валовой внутренний продукт страны до февраля этого года.

Издание отмечает, что Украина была самой бедной страной Европы ещё до начала спецоперации, но конфликт, который длится уже более семи месяцев, привёл к тому, что за чертой бедности оказалось около 60% населения.

Инфляция в стране за последнее время стремительно ускорилась, в апреле достигнув годового уровня чуть менее 24%, при этом рост цен на продукты питания сильно ударил по семьям, особенно бедным. При этом есть все основания полагать, что даже после окончания спецоперации ситуация в стране будет оставаться тяжёлой из-за разрушения производственного потенциала, повреждения пахотных земель и сокращения рабочей силы. The Guardian указывает на серьёзный риск того, что покинувшие Украину беженцы не вернутся на родину, так как с течением времени оседают в тех странах, которые их приняли.

Вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде заявила, что Украина нуждается не только в военной поддержке, но и в «огромной финансовой поддержке» для создания и быстрого воплощения в жизнь проектов по восстановлению и реконструкции.

Между тем в организации также отметили, что стремительный рост цен на энергоносители помог смягчить удар, который по российской экономике нанесли санкции.

«Первоначальный эффект удалось смягчить сильными фискальными мерами властей, контролем за движением капитала, ужесточением денежно-кредитной политики, оперативными мерами по сдерживанию рисков финансового сектора, а также большим притоком иностранной валюты, вызванным резким ростом мировых цен на сырьевые товары», — сказано в докладе.

Тем не менее, отмечаетThe Guardian со ссылкой на Всемирный банк, страна стала более восприимчива к падению цен на энергоносители. Кроме того, санкции привели к резкому сокращению общего объёма импорта, ограничив доступ к новым технологиям и оборудованию, а также к внешнему финансированию, что ограничивает долгосрочные перспективы роста.