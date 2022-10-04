Эксперт-разведчик: Запад активно помогает Украине с разведкой позиций российских войск

Западные спецслужбы предоставляют Украине большое количество информации о местоположении и перемещениях российских войск, заявил в интервью Der Spiegel эксперт-разведчик Грег Остин. Активнее всего им в этом помогают американцы, но сведения также предоставляют страны Прибалтики, Польша и Великобритания. У Лондона и Вашингтона очень хорошие возможности в том, что касается анализа боевых действий — особенно если учесть, что им не нужно отправлять в бой своих собственных людей, отмечает специалист.

Западные спецслужбы активно поддерживают Украину, предоставляя ей большое количество информации о местоположении и перемещениях российских войск, заявил в интервью Der Spiegel эксперт-разведчик Грег Остин. «Американцы заявили, что Россию нужно победить, и они хотят убедиться в том, что она будет не в состоянии напасть на такую страну, как Украина. И самый лучший способ добиться этого — нанести потери российским войскам на поле боя. Хотя Соединённые Штаты избегают проводить военные операции в России или операции против российских подразделений, они сотрудничают с Украиной, чтобы де-факто уничтожить боеспособность России», — пояснил специалист.

США предоставляют развединформацию через свой центр в Германии, о котором мало что известно, продолжил Остин. Но у украинцев есть доступ не только к американским источникам. Прибалтика и Польша собирают свои собственные сведения и напрямую пересылают их Киеву. Украинцы и сами собирают информацию, в том числе и от собственных граждан, а также пользуются общедоступными данными иностранных компаний. «Склады боеприпасов, а также другие неподвижные цели, которые атакует Украина, скорее всего, удаётся обнаружить благодаря американским спутникам. США определённо очень внимательно следят за позициями русских и регулярно передают эту информацию украинцам. Другие цели, например командные центры, скорее всего, обнаруживают благодаря информаторам на земле или с помощью электронных средств разведки», — рассказал Остин.

Информация о том, когда русские планируют совершить манёвр, когда получат снабжение или начнут операцию на фронте, Киеву очень помогает, поясняет эксперт. У Великобритании также есть схожие с США возможности в сфере разведки. Разве что нет собственных спутников, отмечает специалист: «Но британцы способны предоставлять украинцам анализ и, к примеру, указывать на слабые места на фронте, сообщать о поступлении снабжения, а также подкрепления». «Мы можем исходить из того, что американцы и британцы давали рекомендации украинцам по тому, как располагать свои войска. У США и Великобритании очень хорошие возможности в том, что касается анализа боевых действий — особенно если учесть, что им не нужно отправлять в бой своих собственных людей», — заключает Остин.