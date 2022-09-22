Washington Times: в США обеспокоены утечками секретных данных в иностранные государства

Правительство США может быть не в состоянии защитить частный бизнес и университеты от влияния агентов иностранной разведки, пишет The Washington Times, ссылаясь на отчёт комитета по разведке сената США. По словам сенатора Марко Рубио, американские ведомства не готовы к новой эре кибервмешательств и сложной дезинформации.

В минувшую среду ряд американских конгрессменов заявили о своей обеспокоенности по поводу того, что правительство США не в состоянии защитить частный бизнес, университеты и студентов от иностранных агентов разведки, желающих выкрасть технологии и распространить своё влияние в американском обществе, пишет The Washington Times.

Члены комитета по разведке сената США опубликовали отчёт, в котором показана диспропорция между тем, где находится засекреченная информация по госбезопасности, и тем, что государство должно охранять, пишет издание. Сенатор Марко Рубио заявил, что американские ведомства не готовы к нынешней эре кибервмешательств, сложной дезинформации и стремлению Китая к игре долгосрочного характера.

Как пишет The Washington Times, отчёт комитета по разведке был основан на данных от многих действующих и бывших сотрудников контрразведки, обнаруживших, что зарубежные спецслужбы теперь не только заинтересованы в государственных секретах, но и нацелены на информацию, имеющуюся у самых разных государственных ведомств, а также у частного бизнеса и университетов.

«Влияние всех этих вызовов очевидно: иностранные конкуренты подрывают американские активы по всему миру, приобретают миллиарды долларов из американского сектора разработок и технологий, подрывают конкурентоспособность американских компаний и экономическое доминирование США, крадут чувствительную информацию об американских гражданах и вмешиваются во внутренние дела», — приводит The Washington Times отрывок из отчёта комитета по разведке.



В своих письменных замечаниях сенатор Рубио отметил, что ФБР должно активизировать свою деятельность по предупреждению университетов и компаний о китайской угрозе, пишет издание. Впрочем, по мнению бывшего директора контрразведки США Уильяма Эванины, вмешательство ФБР происходит слишком поздно — и это означает, что ущерб уже нанесён.