Fox News: после «поисков Джеки» республиканцы призывают Байдена пройти тест на когнитивные способности
Несколько республиканских законодателей выразили обеспокоенность по поводу психического состояния президента, а сенатор Тед Круз от штата Техас сказал Fox News Digital, что «неполная дееспособность Джо Байдена настолько очевидна, что даже пресс-корпус Белого дома не может скрыть своё беспокойство».
«Именно так можно понять, что дела обстоят плохо», — добавил Круз.
Член палаты представителей от штата Техас Ронни Джексон, который был лечащим врачом таких президентов, как Барак Обама и Дональд Трамп, вновь призвал Байдена пройти «тест на когнитивные способности».
«В очередном жалком проявлении некомпетентности Джо Байден не только думал, что моя покойная коллега жива, но и заставил своего кукловода Карин Жан-Пьер отрицать, что он был в замешательстве, — подчеркнул Джексон. — Не нужно быть неврологом, чтобы понять, что у него серьёзное снижение когнитивных способностей. Американский народ знает, что здесь происходит, и, по их мнению, этот главнокомандующий не способен выполнять свою работу».
Конгрессмен-республиканец от Северной Каролины Грег Мёрфи, практикующий хирург и вице-председатель коллегии врачей Республиканской партии, сказал Fox News Digital, что такие «бессмысленные оплошности стали нормой для этого президента», и раскритиковал сотрудников Белого дома за их попытки «прикрыть» этот ляп.
«Американский народ видит, что острота ума господина Байдена, безусловно, находится под вопросом, — сказал Мёрфи. — Однако меня больше беспокоит то, как Белый дом продолжает ежедневно обманывать и вводить в заблуждение американский народ».
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