CBS NEWS: береговая охрана США засекла военные корабли России и Китая недалеко от Аляски

В ходе патрулирования в Беринговом море Береговая охрана США зафиксировала скопление кораблей ВМФ России и ВМС Китая, передаёт CBS NEWS. Несмотря на то что корабли России и Китая действовали в соответствии с международными нормами, в Береговой охране подчеркнули, что будут «отвечать на присутствие присутствием».

Патрульный катер Береговой охраны США заметил в Беринговом море неподалеку от берегов Аляски российские и китайские корабли, сообщает CBS NEWS.

Осуществляющий плановое патрулирование в Беринговом морекатер Kimball вначале обнаружил китайский ракетный крейсер. Как отмечается на сайте телеканала, 19 сентября он прошёл примерно в 138 километрах к северу от острова Кыска, одного из островов Алеутского архипелага.

Позже они также заметили ещё два китайских, а также четыре российских военных корабля. Среди кораблей Военно-морского флота Россиибыл один эсминец. Изначально корабли шли единым строем, но затем нарушили его и разошлись. Для обеспечения патрулирования США подняли в воздух самолёт Lockheed C-130 Hercules.

«Хотя формирование действовало в соответствии с международными правилами и нормами, мы будем отвечать на присутствие присутствием, чтобы обеспечить отсутствие нарушений интересов США», — заявил командующий Семнадцатым округом береговой охраны контр-адмирал Натан Мур.

Как отметили в Береговой охране, её присутствие «укрепляет международный порядок, основанный на правилах, и способствует проведению операций в соответствии с международными нормами». Там добавили, что Kimballпродолжит наблюдение за деятельностью в исключительной экономической зоне США, чтобы «обеспечить безопасность американских судов и международной торговли в этом районе».

Это не первый случай, когда корабли Военно-морских сил Китая проходят вблизи вод Аляски, пишет CBS NEWS. Так, в сентябре 2021 года корабли Береговой охраны США в Беринговом море и северной части Тихого океана заметили китайские корабли примерно в 80 км от Алеутских островов.