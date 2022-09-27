Guardian: крупнейшие в Великобритании поставщики мяса годами уклонялись от уплаты многомиллионных налогов

Компании Anglo Beef Processors и Pilgrim's Pride Corporation, которые обеспечивают мясной продукцией сети ресторанов общественного питания KFC и Nando's chicken, использовали оффшорные компании, что позволило им значительно снизить налоговые выплаты в Великобритании, пишет The Guardian. И хотя подобная практика не является незаконной, от неё страдают налогоплательщики, которые вынуждены брать на себя недостающую сумму в доходах правительств.

Крупнейшие поставщики мясной продукции в Великобритании, которые обеспечивают товаром сети ресторанов общественного питания KFC и Nando's chicken и сеть супермаркетов Sainsbury's, уклоняются от уплаты налогов в стране на миллионы фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

Как показало проведённое изданием расследование, две компании — Anglo Beef Processors и Pilgrim's Pride Corporation — похоже, уклоняются от уплаты налогов, структурируя свои компании и кредиты таким образом, чтобы воспользоваться преимуществами налоговых систем разных стран.

Подобная практика не является незаконной, однако эксперты утверждают, что она приводит к снижению доходов правительств, и налогоплательщики вынуждены брать на себя недостающую сумму. По оценкам The Guardian и Lighthouse Reports, эти две компании уклонились от уплаты налогов на сумму более £160 млн.

Anglo Beef Processors и Pilgrim's Pride Corporation имеют филиалы как в Великобритании, так и в Нидерландах и Люксембурге, где действуют разные налоговые режимы. Компании могут значительно и законно сократить свои налоговые обязательства, одалживая деньги у филиала в одной стране филиалу в другой стране, а затем возвращая их обратно по другой процентной ставке.

В частности, компания Anglo Beef Processors управляет британским подразделением ABP Food Group и является ведущим производителем говядины в Великобритании. Она является ведущим поставщиком мяса в британские супермаркеты. В отчётах компании за 2017 год подробно описывается кредит в размере £63 млн, предоставленный ABP под процентную ставку 5% и подлежащий погашению в декабре 2022 года. Однако все процентные платежи они переводили другой компании группы Trojaan Investering, расположенной в Нидерландах, и у которой нет ни одного сотрудника. Таким образом, ABP ежегодно выплачивает Trojaan £3,15 млн в виде процентов, которые вычитаются из суммы налога на прибыль в Великобритании.

Согласно годовым отчетам в период с 2013 по 2017 год, Trojaan заработала £103 млн, почти все из которых были получены от процентов по займам другим компаниям группы, принадлежащим ABP Food Group. В период с 2013 по 2017 год, судя по отчётам, Trojaan заплатила £960 тыс. налогов, что соответствует налоговой ставке 0,9%.

«Эти компании финансируются за счет кредитов под 0% и платят очень мало налогов, потому что они являются холдинговыми компаниями, а Люксембург и Нидерланды применяют специальные правила налогообложения для холдинговых компаний с целью привлечения бизнеса», — объяснил профессор юридического факультета Мичиганского университета Реувен Ави-Йона.

Эксперт назвал подобную тактику с «агрессивным уклонением от уплаты налогов» и, хотя это законно, она «не соответствуют принципам добросовестного корпоративного поведения». Как отмечает The Guardian, клиенты этих компаний недовольны подобным положением дел. Впрочем, представители обеих компаний заявили, что они соблюдают налоговое законодательство во всех юрисдикциях, в которых они работают.