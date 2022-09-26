«Я видел счета, где расходы выросли в шесть раз» — депутат бундестага об энергетическом кризисе в Германии

Немецким политикам всё чаще поступают жалобы от граждан из-за новых счетов за газ или электроэнергию, пишет Der Spiegel. В интервью изданию депутат бундестага от СДПГ Маттиас Мифес рассказывает о том, как рост цен на энергоносители влияет на немецкие семьи. По его словам, иногда на оплату счетов уходит почти вся зарплата. Как утверждает социал-демократ, в настоящий момент мер, принятых правительством, всё ещё недостаточно для того, чтобы семьи могли «перейти от чрезвычайной ситуации к хотя бы наполовину контролируемой».

Всё больше немецких политиков испытывают беспокойство из-за недовольства граждан, вызванного нынешним экономическим кризисом. В Социал-демократическую партию Германии всё чаще поступают жалобы из-за роста цен на энергоресурсы. В интервью Der Spiegel депутат бундестага от СДПГ Маттиас Мифес рассказывает о своём опыте общения с отчаявшимися гражданами. По его словам, речь идёт не просто о недовольстве или разочаровании, а об экзистенциальных страхах немцев.

В настоящее время с Мифесом связывается много людей — в приёмные часы, по телефону, по электронной почте. Часто это семьи и занятые граждане, которые рассказывают ему о новых счетах за газ, электричество и топливо.

«Иногда затраты «всего лишь» удваиваются — это удар для многих, но, возможно, с ним ещё можно как-то справиться. Но я также видел счета, где расходы выросли в шесть раз. В одном случае, например, почти вся зарплата отца семейства уходит на газ. Это чрезвычайно обременительно. И огромная волна повышения расходов ещё впереди», — рассказывает Мифес.

«Самое ужасное то, что у меня нет краткосрочного решения, которое я мог бы им предложить», — утверждает депутат. Обычно в разговорах с гражданами он указывает на то, чего уже добились социал-демократы в коалиции: единовременные выплаты в целях компенсации роста цен на энергоносители, пособия на детей, снижение НДС на газ, отмену отчислений на чистую энергетику. «Это всё хорошо и правильно и должно работать в первую очередь. Но даже если мы сложим всё это вместе, в некоторых случаях мы всё ещё далеки от того, что требуется семьям, чтобы перейти от чрезвычайной ситуации к хотя бы наполовину контролируемой. Вот почему нам нужен верхний предел цен на электроэнергию», — отмечает Мифес.

По мнению Мифеса, в первую очередь правительство должно взять под контроль расходы. Он продолжает: «Мы уже заключили твёрдую договорённость по электричеству, но нам также срочно нужно согласовать потолок цен на газ. Слишком много семей, домохозяйств, а также малых и средних компаний, которые не могут обойтись без реального вмешательства в функционирование рынка газа. Поэтому хорошо, что правительство занимается этим вопросом».

При этом правительство делегировало вопрос о потолке цен на газ комиссии экспертов. По словам Мифеса, в обычное время такая комиссия заседала бы в течение трёх месяцев и, может быть, в какой-то момент в Германии и появился бы закон. «Но у нас сейчас нет времени, зима кончится, семьи разорятся, а предприятия закроются. Так не пойдёт. Приходится работать в кризисном режиме. Конкретно это означает, что комиссия может, например, собираться несколько дней подряд, чтобы всё ускорить», — подчёркивает Мифес.

Мифес поясняет, как может выглядеть такой потолок цен на электроэнергию или газ. Например, можно использовать среднее потребление домохозяйств в Германии. Определённый объём будет доступен по значительно сниженной цене. Всё, что будет потребляться сверх этого, будет оплачиваться по рыночной цене. Тем не менее, считает депутат, «немцы должны чётко понимать»: газ, вероятно, больше никогда не будет таким дешёвым, как до начала украинского кризиса.

Многие политики задаются вопросом, откуда правительство возьмёт деньги на реализацию этой идеи. В частности, против потолка цен выступает министр финансов Кристиан Линднер, член Свободной демократической партии. Мифес утверждает: «Тот, кто в краткосрочной перспективе хочет сэкономить каждый евро, в конечном итоге заплатит больше. С другой стороны, если мы сейчас сделаем так, чтобы кризис не усугублялся, мы быстрее выберемся из пропасти».

«Канцлер Германии Шольц ясно сказал: «Ты никогда не будешь одинок!» В Германии никто не остаётся в одиночестве. Это не воскресная проповедь, а жёсткое ядро ​​нашей политики. Думаю, все поняли, что есть насущная проблема. Сейчас важно то, что мы, как коалиция, реализуем то, о чём договорились, и делаем это быстро», — подытожил депутат бундестага Маттиас Мифес в интервью Der Spiegel.