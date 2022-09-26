Guardian: Великобритания увеличит расходы на оборону до £100 млрд к 2030 году

В рамках выполнения предвыборного обещания премьер-министра Лиз Трасс увеличить бюджет вооруженных сил до 3% ВВП Великобритания вдвое нарастит военные расходы к 2030 году, передаёт The Guardian. Впрочем, по подсчётам специалистов, учитывая инфляцию и влияние будущего экономического роста, дополнительные £52 млрд в реальном выражении составят увеличение оборонных расходов всего примерно на £23 млрд.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военные расходы страны возрастут в два раза и достигнут £100 млрд к 2030 году, после обещания премьер-министра Лиз Трасс увеличить бюджет вооруженных сил до 3% ВВП, сообщает The Guardian.

Как напоминает издание, в ходе предвыборной кампании Трасс обещала увеличить расходы на оборону с 2,1% до 3% ВВП к 2030 году, что значительно превышает обещанное бывшим премьером Борисом Джонсоном в июне увеличение до 2,5% к концу десятилетия.

По словам Уоллеса, обещание Трасс означает, что британские военные получат вдвое больше средств, чем это было прежде. «По нынешним прогнозам, в 2029-30 годах оборонный бюджет составит примерно 100 миллиардов фунтов стерлингов. Сейчас он составляет 48 миллиардов. Вот и вся разница. За восемь лет это огромная сумма», — заявил министр обороны.

Британский политик подчеркнул, что британские вооружённые силы «будут расти» впервые с окончания холодной войны. Впрочем, Уоллес никак не прокомментировал объявленное в марте 2021 года Джонсоном сокращение численности армии. Издание полагает, что, хотя Уоллес не указал на отмену плана по сокращению численности британской армии почти на 10 тыс. военнослужащих к 2025 году, пересмотренные планы, вероятно, появятся к концу года, когда Трасс обновит комплексный обзор оборонной и внешней политики страны.

Тем не менее экономист лондонского Института фискальных исследований Бен Заранко указал на то, что цифра £100 млрд «несколько утрирует то, насколько большим будет это увеличение» вооружённых сил страны. По его подсчётам, дополнительные £52 млрд в реальном выражении являются увеличением всего примерно на £23 млрд, остальное придётся на инфляцию и влияние будущего экономического роста.

По словам министра, он пока не может предположить, на какие части вооружённых сил пойдут дополнительные средства. Он полагает, что, «весьма вероятно», численность армии увеличится, а также добавил, что расширение возможно в области борьбы с беспилотниками, радиотехнической разведки и артиллерии. The Guardian пишет, что российская спецоперация на Украине продемонстрировала пользу в ходе боевых действий беспилотников и необходимость проведения разведки поля боя.

Как напоминает издание, союзники Великобритании по НАТО в Восточной Европе, такие как Польша и страны Балтии, хотят, чтобы западные страны выделяли больше военнослужащих для обороны передовой линии в ответ на действия России на Украине. В этом году Великобритания уже увеличила своё присутствие в Эстонии до 1 700 человек, и ещё 1 тыс. солдат, в качестве части обновлённых сил альянса, находятся наготове в самой Великобритании, чтобы в случае необходимости их можно было бы развернуть в кратчайшие сроки.