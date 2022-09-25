Бывший офицер разведки США: в России идёт мобилизация — и месяца через три её результат почувствуют на Украине
Сколько времени понадобится российским вооружённым силам, чтобы мобилизовать эти 300 тысяч резервистов? Они были оповещены только на прошлой неделе, насколько нам известно. Сколько времени понадобится русским, чтобы выдать им униформу, оружие, дислоцировать на местах и интегрировать в боевые группы?
Эти подразделения будут направлены в тренировочные части для резервистов, где они пройдут быстрые двухнедельные курсы, чтобы освежить память о том, каково быть в армии. Нужно помнить, они все были в рядах ВС, проходили базовую подготовку, отслужили положенный срок. Это делается для того, чтобы они вспомнили, что нужно отдавать честь офицеру определённым образом, как носить униформу соответствующим образом, как обращаться с оружием, чистить его и прочее. Потом им предстоит примерно два месяца организационной и оперативной подготовки, чтобы они превратились в боеспособные подразделения.
Они будут обучаться обращению с техникой и оборудованием, практиковаться в его использовании. Наконец будет финальное испытание. Подразделение будет проходить оценку профессиональной подготовки. Офицеры генштаба будут сидеть там и проверять их. Если резервисты пройдут итоговый смотр, то подразделение будет считаться боеспособным. Потом они окажутся в подчинении верховного командования и будут направлены в зону проведения специальной военной операции. Таким образом, я думаю, потребуется примерно три месяца, прежде чем их задействование отразится на ситуации на поле боя.