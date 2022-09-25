Бывший офицер разведки США: в России идёт мобилизация — и месяца через три её результат почувствуют на Украине

В России мобилизуют опытных людей, имеющих представление о военном деле, — это закономерное решение, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Годные мобилизованные граждане будут проходить первичную и затем углублённую подготовку перед отправкой в зону СВО; влияние этого решения на ход боевых действий станет понятно уже через три месяца, убеждён эксперт.

Сколько времени понадобится российским вооружённым силам, чтобы мобилизовать эти 300 тысяч резервистов? Они были оповещены только на прошлой неделе, насколько нам известно. Сколько времени понадобится русским, чтобы выдать им униформу, оружие, дислоцировать на местах и интегрировать в боевые группы?

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США: В первую очередь давайте скажем правду: в России нет паники. Полно людей, которые кричат: «Путина прижали к стенке! Они в панике!» В том, что происходит, нет ничего панического. Это было весьма закономерное решение, они мобилизуют людей, которые имеют представление о том, что нужно делать, и соответствующий опыт, у них у всех есть футболки (уставные. — ИноТВ). Люди, которые идут в военкоматы, они, как я и вы: может быть, они набрали пару фунтов после того, как ушли со службы, у них стало больше седых волос, появились залысины. Но они знают, что делают. Это взрослые, опытные люди. Они не напуганы. Пару дней они будут проходить первичные тренировки, а в силу того, что они давно ушли из армии, у многих может быть неудовлетворительное состояние здоровья. Поэтому их будут осматривать врачи, и тем, кто не проходит по здоровью, пожмут руку и потом отправят домой. А те, кто годен, будут разгруппированы по подразделениям.



Эти подразделения будут направлены в тренировочные части для резервистов, где они пройдут быстрые двухнедельные курсы, чтобы освежить память о том, каково быть в армии. Нужно помнить, они все были в рядах ВС, проходили базовую подготовку, отслужили положенный срок. Это делается для того, чтобы они вспомнили, что нужно отдавать честь офицеру определённым образом, как носить униформу соответствующим образом, как обращаться с оружием, чистить его и прочее. Потом им предстоит примерно два месяца организационной и оперативной подготовки, чтобы они превратились в боеспособные подразделения.



Они будут обучаться обращению с техникой и оборудованием, практиковаться в его использовании. Наконец будет финальное испытание. Подразделение будет проходить оценку профессиональной подготовки. Офицеры генштаба будут сидеть там и проверять их. Если резервисты пройдут итоговый смотр, то подразделение будет считаться боеспособным. Потом они окажутся в подчинении верховного командования и будут направлены в зону проведения специальной военной операции. Таким образом, я думаю, потребуется примерно три месяца, прежде чем их задействование отразится на ситуации на поле боя.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2022 года.