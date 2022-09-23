Das Erste: в бундестаге не пришли к соглашению по поставке танков на Украину

Оппозиционная немецкая партия ХДС поддерживает поставку танков на Украину, пишет Das Erste. Однако дебаты в бундестаге по этому вопросу не привели к согласию: как отмечает издание, позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца остаётся неизменной: Германия не будет принимать единоличного решения о поставке Украине танков.
Заместитель председателя фракции ХДС в бундестаге Йохан Вадефуль удивляется, пишет Das Erste: он отмечает, что немецкий парламент ещё в апреле одобрил поставку на Украину тяжёлых вооружений, однако до сих пор не может сделать следующий шаг. По запросу партии ХДС в бундестаге прошли дебаты по вопросу поставки танков, однако прийти к соглашению не удалось.
«Можно оперативно поставить трёхзначное число БМП «Мардер» без ослабления бундесвера», — приводит издание слова Вадефуля. Представители партии ХДС также выступили за поставку танков «Леопард-2». Как отмечает Das Erste, есть две основные причины, по которым Украина столь активно требует от Германии поставки танков: первая заключается в том, что украинская сторона испытывает проблемы с собственными танками, большинство из которых стары и сильно изношены. Настанет такой момент, когда у Украины совсем не останется боеготовых танков, пишет издание.
Вторая причина заключается в намерениях Киева проводить контрнаступления, пишет Das Erste. Как отмечает издание, такой вид операций принципиально отличается от обороны и требует использования бронетехники, особенно современной и технологичной, такой как немецкие танки «Леопард-2». Есть также фактор времени, поскольку проводить наступательные действия зимой станет невозможно, считает Das Erste.
Как пишет издание, идею о поставке Украине танков поддерживает не только ХДС, но и Свободная демократическая партия и зелёные, пишет Das Erste. Однако позиция канцлера Олафа Шольца остаётся неизменной, отмечает издание: Германия не будет поставлять Украине свои танки, пока такое же решение не будет принято кем-нибудь из партнёров ФРГ по НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Киевом востребованы для достижения Москвой своих целей, однако российская сторона не видит предпосылок для возобновления этого процесса.
Правительство России сообщило, что Министерством обороны утверждено решение о непривлечении ряда специалистов высокотехнологичных отраслей и ряда организаций финансового сектора к военной службе в рамках частичной мобилизации.
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по проекту комплексного развития территорий на севере Москвы появится 13 новых зданий — шесть школ и семь детсадов общей площадью не менее 60 тыс. кв. м.
Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков заявил, что экс-форвард санкт-петербургского клуба Артём Дзюба в концовке прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал ему, что планирует переехать в Турцию.
В Министерстве иностранных дел Китая призвали все вовлечённые в украинский конфликт стороны надлежащим образом урегулировать разногласия путём диалога и консультаций, заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.
Пресс‑секретарь Футбольной федерации Армении (FFA) Айк Карапетян заявил, что организация не обращалась к полузащитнику московского «Динамо» и сборной России Арсену Захаряну по поводу его перехода в армянскую национальную команду.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с RT, что не может быть в стороне от тех, кто «громит злобного врага с оружием в руках», поэтому принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт.
Борьба за энергетическую безопасность между странами ЕС этой зимой может разрушить единство Евросоюза и вызвать социальные волнения, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Юлия Галлямова рассказала о неприятных последствиях недостаточного ухода за кожей рук.