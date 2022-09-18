Welt: подвижки определённо были — Шольц заверил, что переговоры с Путиным не были безрезультатны

Несмотря на глубокие разногласия, «подвижки» в телефонных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным «определённо были», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. К тому же тон этих разговоров «всегда оставался дружелюбным», отметил он. Канцлер в очередной раз подчеркнул, что в вопросе оружейных поставок на Украину Германия не будет принимать никаких самостоятельных действий без согласования с союзниками.

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг информацию о том, что все те телефонные переговоры, которые он провёл с главой Кремля Владимиром Путиным, ничего не принесли, пишет Die Welt. «Подвижки определённо были», — подчеркнул он, отметив при этом, что, несмотря на глубокие разногласия, «тон этих разговоров всегда оставался дружелюбным».

Недавно глава ФРГ в очередной раз созвонился с российским президентом, напоминает немецкое издание. Переговоры продлились 90 минут. В ходе диалога Шольц настоял на необходимости как можно скорее урегулировать украинский конфликт с помощью дипломатического решения, которое будет включать в себя объявление перемирия и полный вывод российских войск, а также базироваться на уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Канцлер также в очередной раз подчеркнул, что в вопросе оружейных поставок Германия не будет принимать никаких самостоятельных действий без согласования с союзниками. Он напомнил, что до сих пор ни одна страна — член НАТО не предоставила Киеву танки западного образца. При этом он отметил, что Берлин и так многое делает для Украины. По его словам, оружие, поставленное немцами, помогло украинцам добиться недавних территориальных успехов. Поэтому «имеет смысл продолжать», заключил он.