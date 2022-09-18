Welt: подвижки определённо были — Шольц заверил, что переговоры с Путиным не были безрезультатны

Несмотря на глубокие разногласия, «подвижки» в телефонных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным «определённо были», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. К тому же тон этих разговоров «всегда оставался дружелюбным», отметил он. Канцлер в очередной раз подчеркнул, что в вопросе оружейных поставок на Украину Германия не будет принимать никаких самостоятельных действий без согласования с союзниками.
Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг информацию о том, что все те телефонные переговоры, которые он провёл с главой Кремля Владимиром Путиным, ничего не принесли, пишет Die Welt. «Подвижки определённо были», — подчеркнул он, отметив при этом, что, несмотря на глубокие разногласия, «тон этих разговоров всегда оставался дружелюбным».
Недавно глава ФРГ в очередной раз созвонился с российским президентом, напоминает немецкое издание. Переговоры продлились 90 минут. В ходе диалога Шольц настоял на необходимости как можно скорее урегулировать украинский конфликт с помощью дипломатического решения, которое будет включать в себя объявление перемирия и полный вывод российских войск, а также базироваться на уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины.
Канцлер также в очередной раз подчеркнул, что в вопросе оружейных поставок Германия не будет принимать никаких самостоятельных действий без согласования с союзниками. Он напомнил, что до сих пор ни одна страна — член НАТО не предоставила Киеву танки западного образца. При этом он отметил, что Берлин и так многое делает для Украины. По его словам, оружие, поставленное немцами, помогло украинцам добиться недавних территориальных успехов. Поэтому «имеет смысл продолжать», заключил он.
Германия не желает отправлять на Украину свои танки, пока этот вопрос не будет согласован с партнёрами, которые также до сих пор не передали ВСУ танки западного образца, заявила немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт в интервью Funke.
Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) работают не для того, чтобы «дружить против кого-то», а для достижения высоких идеалов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
В Куйбышеве Запорожской области ВСУ нанесли удар по пятиэтажке, предварительно, из РСЗО HIMARS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
К докладу экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации вокруг Запорожской АЭС добавляется политическая компонента, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ) заточено в пользу «Зенита», потому что в руководстве находятся люди, которые зависят от «Газпрома».
Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном обстановку на киргизско-таджикской границе. Российский лидер призвал Таджикистан и Киргизию не допустить эскалации и принять меры для урегулирования ситуации мирными средствами.
Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Григорий Дрозд высказался о негативной реакции фанатов на выступление мексиканца Сауля Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
Заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида» с позывным Андрей сообщил РИА Новости, что украинские войска потеряли способность наступать на Васильевском направлении в Запорожской области.