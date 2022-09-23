CNN: США склоняют Индию к отказу от сотрудничества с Москвой

Соединённые Штаты ведут переговоры с Индией, чтобы склонить страну к отказу от сотрудничества с Россией, передаёт CNN со ссылкой на чиновника в Госдепе США. По словам источника канала, американцы пытаются «помочь диверсифицировать» поставки российского вооружения и энергоносителей. Однако многолетние узы дружбы двух стран Западу разорвать будет не так просто.

Соединённые Штаты ведут «серьёзные» переговоры с Индией по поводу её «зависимости» от российского оружия и энергетики, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

«Индия очень сильно зависит от России, они шли к этому 40 лет: сначала военная, а затем и энергетическая зависимость… Мы ведём серьёзные переговоры с Индией о том, что мы нацелены помочь им найти варианты диверсификации», — заявил чиновник телеканалу. Он также отметил, что Россия якобы «больше не является надёжным поставщиком оружия», а представители Индии якобы «начинают понимать, что они получат реальную выгоду», если найдут другие рынки, сообщает CNN.

Комментарии представителя Госдепартамента прозвучали за несколько часов до того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации российских граждан. Неясно, какое влияние окажет президент России на позицию Индии в отношении спецоперации на Украине. С самого начала боевых действий на Украине Индия стремилась найти золотую середину между Москвой и западными странами, в значительной степени избегая осуждения страны, которая остаётся её крупнейшим поставщиком оружия и с которой у неё сохранились связи со времён холодной войны. CNN также отмечает, что Индия также является членом Четырёхстороннего диалога по безопасности наряду с США, Японией и Австралией.

Индия до сих пор сопротивляется давлению Запада, целью которого является разрыв экономических связей страны с Кремлём. Вместо этого в Нью-Дели увеличили закупки российской нефти, угля и удобрений и неоднократно воздерживались от голосования в ООН по вопросу об исключении России из Совета по правам человека, вместо этого призывая к «диалогу и дипломатии», напоминает CNN.