BFM TV: «за столом переговоров и никак иначе» — Макрон о своём видении окончания конфликта на Украине

Российско-украинский конфликт может завершиться только за столом переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью телеканалу BFM TV. Как отметил французский лидер, сейчас ситуация на Украине приблизилась к переходной точке, и задача Франции — продолжать оказывать давление, чтобы избежать нового витка напряжённости. «Я не буду озвучивать ни интерпретаций (развития событий на Украине), ни каких-либо высказываний, которые могли бы усугубить эскалацию. Я думаю, что сегодня мы должны сделать всё, чтобы в момент, выбранный вовлечёнными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, стороны вернулись за стол переговоров», — сказал Макрон.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Французской Республики: В первую очередь, если бы Украина и украинцы не были такими храбрыми — что нас восхищает, — Россия сегодня пришла бы к своей цели. Если бы мы не оказывали военную, экономическую, гуманитарную помощь, как мы делали начиная с февраля, вероятно, для украинцев положение также было бы непростым. Сегодня мы находимся в ситуации войны и, несомненно, в поворотной точке, поскольку Россия… простите, Украина отвоевала территориальные позиции, а Россия столкнулась с неожиданными трудностями в Донбассе… Таким образом, мы находимся в поворотной точке. Необходимо…

Вы всё ещё считаете, что переговоры возможны?

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Это закончится за столом переговоров, и никак иначе. Нужно ясно об этом заявить. Но мы находимся в поворотной точке. В этой поворотной точке нужно с постоянством и решимостью продолжать оказывать давление: помогать Украине, продолжать диалог с Россией, чтобы избежать нового витка напряжённости, убеждать других оказывать более масштабное давление. И мы ни за что не должны поддаваться какого-либо рода горячности, ни за что не должны поддаваться обострению и допускать потери контроля.

Дата выхода в эфир 22 сентября 2022 года.