Press TV: «нашли уязвимое место» — США решили увеличить технологическое давление на Китай

Администрация Байдена собирается расширить ограничения на экспорт в КНР полупроводников и оборудования для их производства. Министерство торговли США уже уведомило ряд компаний о том, что они не могут поставлять Поднебесной передовые технологии без предварительного разрешения, сообщает Press TV.

В следующем месяце администрация Байдена планирует расширить ограничения на поставки из США в Китай полупроводников, используемых для разработки искусственного интеллекта и производства микросхем. Об этом стало известно благодаря информации, просочившейся в СМИ, пишет Press TV.

По словам чиновников, Министерство торговли США намерено опубликовать новые правила, основанные на ограничениях, о которых ранее оно уведомило три американские компании — KLA Corp, Lam Research Corp и Applied Materials Inc. В своих письмах департамент запретил фирмам экспортировать оборудование для производства микросхем на китайские фабрики, которые производят передовые полупроводники с техпроцессом менее 14 нанометров, если они не получат соответствующей лицензии.

Правила также будут касаться Nvidia Corp и Advanced Micro Devices (AMD), которые получали письма Минторга в прошлом месяце. В них ведомство требовало, чтобы компании приостановили поставки в Китай нескольких видов компьютерных чипов без предварительного разрешения.

Информированные источники утверждают, что новые правила будут также включать дополнительные меры против Китая. Более того, эти ограничения могут затронуть другие американские компании, производящие аналогичные технологии.

Правила потенциально коснутся фирм, которые стремятся бросить вызов господству Nvidia и AMD на рынке перспективных вычислительных систем. В их число входят корпорация Intel и такие стартапы, как Cerebras Systems, обращает внимание Press TV.

Кроме того, правила могут предусматривать введение лицензионных требований на поставки в Китай продуктов, содержащих определённый тип микропроцессоров. Например, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise и Super Micro Computer производят серверы для центров обработки данных, содержащие чип Nvidia A100, поясняет телеканал.

Представитель Министерства торговли отказался комментировать конкретные правила. Но он подчеркнул, что ведомство «применяет комплексный подход к осуществлению дополнительных действий… для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США», в том числе для предотвращения покупки КНР американских технологий, которые можно использовать для модернизации вооружённых сил.

По словам Press TV, новая инициатива соответствует стратегии американских властей, которые стремятся помешать успехам Поднебесной. Их усилия распространяются на технологии, в которых Соединённые Штаты всё ещё сохраняют лидирующее положение.

«Стратегия состоит в том, чтобы задушить Китай, и они (администрация Байдена. — ИноТВ) обнаружили, что чипы — это уязвимое место. Они (китайцы. — ИноТВ) не могут сделать эти штуки, они не могут сделать производственное оборудование», — утверждает эксперт по технологиям Центра стратегических и международных исследований Джим Льюис. Впрочем, он добавляет, что в будущем ситуация изменится.

Ещё в июле администрация Байдена активно обсуждала запрет на экспорт оборудования на китайские фабрики, которые производят полупроводники с техпроцессом 14 нанометров и меньше. Более того, правительство США призвало союзников принять аналогичную политику, чтобы иностранные компании не могли продавать Китаю технологии, которые будет запрещено поставлять американским компаниям, подчёркивает Press TV.