Знаковый проект — People's Daily о начале строительства 11-километрового тоннеля под самой длинной рекой Китая

22:22
«Барселона» разгромила «Кадис» в матче Примеры
«Барселона» в гостях нанесла поражение «Кадису» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.
22:21
Ульянов прокомментировал заявление Евротройки по ядерной сделке
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление Евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, об угрозе ядерной сделке из-за позиции Ирана.
22:13
«Арис» обыграл АПОЭЛ в чемпионате Кипра, Кокорин сыграл один тайм
«Арис» нанёс поражение АПОЭЛю в матче третьего тура чемпионата Кипра по футболу.
22:06
ВСУ вновь обстреливают Каховскую ГЭС
Администрация Каховского района заявила, что украинские войска в очередной раз обстреливают Каховскую ГЭС.
22:00
В Пермском крае подтвердили 1544 случая коронавируса за сутки
В Пермском крае подтвердили 1544 случая коронавирусной инфекции за последние сутки. Госпитализирован 81 житель.
21:54
В Краснодарском крае зарегистрировали 1622 случая коронавируса за сутки
В Краснодарском крае зарегистрировали 1622 случая коронавируса за последние сутки.
21:54
Сулейманов признан лучшим игроком матча «Пари НН» — «Ахмат»
Нижегородский «Пари НН» в гостях в матче девятого тура чемпионата России по футболу нанёс поражение грозненскому «Ахмату».
21:51
Власти Запорожской области сообщили о закрытии КПП «Васильевка» для коммерческих грузов
В Запорожской области принято решение о закрытии КПП «Васильевка» для провоза коммерческих грузов, сообщил глава администрации области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
21:49
В Ставропольском крае выявили 1134 случая коронавируса за сутки
В Ставропольском крае выявили 1134 случая коронавируса за последние сутки.
21:45
В Иркутской области зафиксировали 1203 случая COVID-19 за сутки
В Иркутской области зафиксировали 1203 случая COVID-19 за последние сутки.
21:41
В Татарстане подтвердили 755 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане подтвердили 755 случаев COVID-19 за последние сутки.
21:40
Дубль Сулейманова помог «Пари НН» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ
Нижегородский «Пари НН» в гостях в матче девятого тура чемпионата России по футболу нанёс поражение грозненскому «Ахмату».
21:36
В Нижегородской области зарегистрировали 1854 случая COVID-19 за сутки
В Нижегородской области зарегистрировали 1854 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализирован 101 житель, выписаны 615.
21:31
В Сирии зафиксировали вспышку холеры
Курдская автономная администрация, не признанная Дамаском, заявила о гибели троих человек, заболевших холерой в Ракке и в районе Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает телеканал Rudaw.
21:29
В Удмуртии выявили 985 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 985 случаев COVID-19 за последние сутки.
21:18
Матч «Барселоны» с «Кадисом» прерван из-за плохого самочувствия болельщика
«Барселона» в гостях встречается с «Кадисом» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.
21:10
МИД Ирана: заявления Европы подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи сказал, что заявления Европы подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу.
20:56
Гол Брозовича в концовке матча принёс победу «Интеру» над «Торино»
Миланский «Интер» на своём поле переиграл «Торино» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.
20:55
В представительстве ЛНР заявили о полном контроле союзными войсками территории республики
Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил о полном контроле союзными войсками территории республики.
20:36
Песков высказался о планах по совещанию Путина с военными и представителями ОПК
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что традиционная сочинская серия совещаний президента России Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК обязательно состоится, но позже.
20:34
Чалов — о трёх пенальти в матче с «Краснодаром»: иногда нужно делать добро
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал три пенальти в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
20:22
«Нефтехимик» уступил минскому «Динамо» и продлил безвыигрышную серию до четырёх игр
Нижнекамский «Нефтехимик» на своём льду потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:19
Аварийная работа электрооборудования могла стать причиной пожара в ТРЦ в Уфе
Предварительная причина крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Меркурий» в Уфе — аварийная работа электрооборудования.
20:06
Тихонов — о матче сборной: не ждал, что с кем-то удастся договориться
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов высказался о предстоящих товарищеских матчах команды Валерия Карпина.
20:05
Депутат бундестага Вагенкнехт призвала правительство ФРГ отказаться от политики санкций
Депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt призвала правительство Германии отказаться от политики антироссийских санкций, чтобы восстановить экспорт газа из России.
20:01
Мостовой — о победе ЦСКА: «Краснодар» мы сегодня не видели
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча девятого тура чемпионата России с участием ЦСКА и «Краснодара».
19:55
В Москве в День города можно будет попробовать традиционные столичные угощения
Традиционные столичные угощения в честь 875-летия Москвы можно будет попробовать на специальных праздничных площадках. Об этом сообщили в пресс-службе «Московских сезонов».
19:55
Жирков — о матче с Боснией и Герцеговиной: сказал в шутку Рахимичу, что придётся ему играть с Россией
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, как пошутил над бывшим партнёром по выступлениям за ЦСКА Элвиром Рахимичем по поводу возможного товарищеского матча с командой Боснии и Герцеговины.
19:53
ПСЖ обыграл «Брест» благодаря голу Неймара
«Пари Сен-Жермен» нанёс поражение «Бресту» в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.
19:53
МО России показало кадры работы расчётов 2С-19 «Мста-С» изюмско-балаклейской группировки
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» изюмско-балаклейской группировки войск.
19:45
В Мелитополе открылась выставка фото из городов ЛНР, ДНР и Запорожской области
В Мелитопольском краеведческом музее открылась выставка российского фотожурналиста Сергея Венявского со снимками из городов ЛНР, ДНР и Запорожской области.
19:45
Тихонов — о матчах сборной России: вообще не ожидал, что с кем-то удастся договориться сыграть
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что договорённость о проведении товарищеских матчей сборной России стала для него неожиданной.
19:42
Песков подтвердил подготовку контактов Путина и сербского члена президиума Боснии и Герцеговины
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку контактов президента России Владимира Путина и сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.
19:30
Гол Гайча помог ЦСКА разгромить «Краснодар» в девятом туре РПЛ
ЦСКА на своём поле победил «Краснодар» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
19:28
Кордоба резко высказался о работе арбитров матча ЦСКА — «Краснодар»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба резко высказался о работе арбитров в матче девятого тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.
19:26
В России создадут систему, компенсирующую спортсменам неучастие в международных стартах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о создании системы, которая компенсирует спортсменам неучастие в международных стартах.
19:23
В Москве трансляцию салюта ко Дню города покажут на более чем 22 тысячах экранов в метро
В столичном метро будут показывать прямую трансляцию праздничного фейерверка в честь Дня города Москвы на более чем 22 тыс. медиаэкранов в вагонах поездов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
19:18
Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября
Государственные похороны королевы Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
19:14
Макгрегор раскритиковал Чимаева за срыв боя с Диазом
Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о проваленной весогонке Хамзата Чимаева к поединку против Нейта Диаза.
19:07
МО России опубликовало видео работы систем «Солнцепёк» изюмско-балаклейской группировки
Минобороны России опубликовало кадры работы тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» из изюмско-балаклейской группировки ВС России по украинским боевикам.
19:01
ЦСКА со второй попытки забил «Краснодару» третий гол с пенальти в матче РПЛ
ЦСКА на своём поле принимает «Краснодар» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
18:59
Хавбек «Химок» Камышев: команда стала прибавлять физически после смены тренера
Полузащитник «Химок» Илья Камышев высказался о работе тренерского штаба Спартака Гогниева.
18:56
Песков заявил об отсутствии планов по проведению телефонного разговора Путина и Карла III
Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить телефонные переговоры с королём Великобритании Карлом III. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
18:50
«Краснодар» в матче с ЦСКА забил на 72-й секунде второго тайма
ЦСКА на своём поле принимает «Краснодар» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
18:44
Управление гражданской авиации Молдавии запретило совершать полёты в Россию
Молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Управление гражданской авиации Молдавии запретило местным авиакомпаниям совершать полёты в Россию.
18:41
Хавбек «Химок» Кухарчук: Гогниев — уже девятый мой тренер в клубе
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал частую смену главных тренеров в подмосковной команде.
18:39
Кузманович: в Сербии Гайич был очень хорош, но в России — сегодня ты хорош, а через два месяца уже не тянешь
Бывший полузащитник «Фиорентины», «Штутгарта» и «Интера» Здравко Кузманович поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Милане Гайиче.
18:39
Власти Изюма рассказали о серьёзных повреждениях в городе из-за обстрелов ВСУ
Глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов сообщил, что в Изюме много разрушений из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских военных.
18:29
«Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» в шестом туре Бундеслиги
«Бавария» и «Штутгарт» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата Германии по футболу.
18:28
«Краснодар» пропустил два гола с пенальти в первом тайме матча с ЦСКА
ЦСКА на своём поле принимает «Краснодар» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.