Знаковый проект — People's Daily о начале строительства 11-километрового тоннеля под самой длинной рекой Китая

В китайской провинции Цзянсу началось строительство крупномасштабного тоннеля под самой длинной рекой страны Янцзы. Как пишет People's Daily, данное сооружение станет для Китая знаковым проектом, в котором будут применены сложные технологии щитовой проходки, гидроизоляционные и противопожарные средства.

В китайской провинции Цзянсу началось строительство крупномасштабного тоннеля под рекой Янцзы. Как пишет People's Daily, в Китайской железнодорожной строительной корпорации сообщили, что данный проект направлен на строительство скоростного шоссе под самой длинной рекой страны, которое свяжет города Наньтун и Тайцан.

Протяжённость данной шестиполосной автомагистрали с максимальной проектной скоростью движения 100 км/ч составляет около 39 км, из которых 11,2 км пройдут под рекой.

Её ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Ожидается, что она станет знаковым проектом, в котором будут применены сложные технологии щитовой проходки, гидроизоляционные и противопожарные средства, отметил генеральный конструктор Чжан Ди.

Как отмечает издание, после завершения строительства тоннель будет способствовать интегрированному развитию в регионе дельты реки Янцзы и продолжит повышать эффективность местных дорожных сетей.