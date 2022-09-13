Le Figaro: французские работники бегут из компаний, одержимых политкорректными веяниями

Многие французы скорее готовы сменить работу, чем выполнять требования руководства по использованию политкорректного новояза, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, в последнее время всё больше сотрудников сталкиваются с необходимостью использовать в рабочей переписке правила инклюзивного письма в рабочей переписке или гендерно-нейтральные местоимения. Эксперты считают такой подход компаний новой формой дискриминации, отмечает газета.

Инклюзивное письмо, в котором все упоминания людей используются в двух родах, гендерно-нейтральные местоимения — многие французские компании на волне политкорректности настаивают на использовании подобного новояза, приводя в ярость сотрудников, не чувствующих себя в согласии с этой идеологией, сообщает Le Figaro. Некоторые из работников даже решают остановить процесс найма на работу, сменить компанию или остаются, но отказываются от использования инклюзивной лексики. Как отмечает газета, всё потому, что, согласно опросу, проведённому в марте 2021 года, 76% молодых людей хотят получить должность, соответствующую их ценностям.

Когда в июле прошлого года 31-летний финансовый директор Тома (имя изменено) искал работу, он подал заявку в несколько стартапов. «Я столкнулся с инклюзивным письмом почти во всех объявлениях и во многих электронных письмах», — рассказывает собеседник газеты. Один сотрудник отдела кадров поинтересовался, каким местоимением он предпочёл бы, чтобы его называли во время собеседования.

«Я прервал процесс найма», — признаётся Тома. С его точки зрения, такого рода вопросы отражают мышление компании, желающей оседлать волну «политкорректности». По словам газеты, раньше молодой человек был сотрудником компании, в которой в общении часто использовались инклюзивное письмо и гендерно-нейтральные местоимения. «Я боролся за то, чтобы отказаться от этого... к сожалению, безуспешно. Я не хотел снова попадать в такую атмосферу», — говорит Тома.

По мнению лингвиста и преподавателя Сорбонны Франка Неве, тот факт, что рекрутёр спрашивает кандидата, каким местоимением тот хочет, чтобы его называли, совсем не невинная практика. «Это новый критерий дискриминации при приёме на работу», — уверен специалист.

«Существует форма давления при приёме на работу, которая абсолютно неприемлема. Человек, которому задают этот вопрос, имеет законное право опасаться, что он не оправдает ожиданий нанимателя и, следовательно, рискует не получить должность», — объясняет лингвист.

32-летняя Полин, пиар-специалист в одном из престижных французских вузов, недавно подверглась сильному давлению со стороны двух своих начальников. Инцидент произошёл после того, как она составила информационный бюллетень, использовав в качестве нейтрального мужской род. Начальство настаивало, что Полин использовала инклюзивный стиль написания текста, однако она отказалась это делать, что привело к конфликту с руководством.

«Эта негибкость и замечания приводят всех в бешенство. Но люди соглашаются на это, потому что не хотят проблем», — констатирует женщина. На её взгляд, инклюзивное письмо сильно отягощает стиль из-за чего веб-сайт учреждения стал нечитаемым.

По мнению Франка Неве, языковое выражение всегда работало по принципу экономии, как в письменной, так и в устной форме, а постоянное использование двух родов при упоминании людей противоречит этому принципу экономии и подчёркивает пол человека даже тогда, когда в этом нет необходимости. «Говорить о «зрителях и зрительницах» в театральном зале бессмысленно, вряд ли там присутствуют только мужчины», — подчёркивает эксперт. При этом лингвист не отрицает того факта, что язык постоянно развивается, и однажды, вероятно, нейтральным будет считаться не мужской, а женский род. Тем не менее обезличенные термины нужны, уверен Неве.

Студенческий мир также не избавлен от споров по этому вопросу, пишет газета. Год назад в одной из пяти лучших бизнес-школ Франции администрация рассылала электронные письма с инклюзивным написанием. Один из студентов отреагировал, попросив чиновников прекратить эту инициативу. После бурных дебатов между учащимися руководство в конце концов приняло решение прекратить использование гендерно-нейтральной орфографии.

«То, что молодые люди отказываются играть в инклюзивную игру, обнадёживает», — подчёркивает Франк Неве, который не видит в их сопротивлении отсутствия интереса к гендерным вопросам. На его взгляд, молодёжь попросту подозревает, что за такого рода речами стоит идеология, которая будет подталкивать их к определённого рода мышлению. «Они не хотят, чтобы им навязывали этот выбор», — считает специалист.