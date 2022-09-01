Sky News: традиции вопреки — королева Великобритании впервые не поедет в Лондон назначать премьер-министра

Из-за состояния здоровья врачи рекомендовали королеве Великобритании оставаться в замке Балморал в Шотландии, поэтому она не поедет на церемонию назначения нового премьер-министра в Лондон, пишет Sky News. Наоборот, победивший в голосовании прибудет к королеве сам. Такое произойдёт впервые.

Королева Великобритании будет назначать нового премьер-министра страны в замке Балморал в Шотландии, а не в Лондоне, как это обычно бывает, пишет Sky News. Такое произойдёт впервые.

5 сентября станет известно, кто победил в этой гонке: Лиз Трасс или Риши Сунак. И на следующий день они вместе с покидающим свой пост Борисом Джонсоном отправятся к королеве, которая и назначит нового премьера. Это будет уже 15-й премьер-министр, которого назначит нынешняя королева Великобритании. Первым же был Уинстон Черчилль в 1951 году.

Королеве Елизавете II, которой исполнилось 96 лет, врачи советовали остаться в замке, где она проводит летние каникулы. У неё есть проблемы с передвижением, она ходит с тростью. И организаторы церемонии опасались, что если вдруг она не смогла бы прибыть в Лондон, то пришлось бы всё перестраивать в последнюю минуту. Поэтому они постарались всё предусмотреть заранее и решили, что удобнее, чтобы премьер-министр сам приехал к королеве. Так что эксперты отмечают, что эта новость их не очень-то удивила.

Как отмечает журналист Sky News, королева выглядит хорошо, хотя её мобильность ограничена. Она гуляет со своими корги, проводит пикник с придворной дамой. При этом в феврале королева переболела коронавирусом, после чего признавалась, что чувствует себя уставшей и истощённой.

Впрочем, в этом году королеве уже пришлось пропустить ряд официальных церемоний. Даже на платиновом юбилее своего правления она лишь ненадолго появилась перед подданными на балконе дворца. Как отмечают эксперты, для королевы долг превыше всего, и если бы она могла, то непременно поехала бы в Лондон.



Но при этом в контексте климатического кризиса необходимость таких путешествий ради церемонии ставится под сомнение, пишет Sky News.