Le Monde: уход Елизаветы II грозит Великобритании дальнейшей изоляцией

Авторитет Елизаветы II играл немаловажную роль в сохранении связей Великобритании с бывшими колониями, которые после обретения суверенитета превратились в Содружество наций, констатирует Le Monde. После неизбежного в связи с возрастом скорого ухода королевы, эти связи вряд ли удастся поддерживать и впредь, считает издание. Таким образом, изоляция Лондона, начатая после брексита и провала азиатской политики, только усилится, прогнозирует газета.

Семидесятилетие правления королевы Елизаветы II отмечается не только в Лондоне, Кардиффе и Эдинбурге, напоминает Le Monde в редакционной статье. Хотя от «империи, над которой никогда не заходит солнце», осталось всего несколько осколков, таких как Гибралтар, Каймановы острова, Остров Святой Елены или Фолклендские острова, Елизавета II остаётся не только королевой шестнадцати государств, в числе которых Канада и Австралия, но и главой Содружества наций, объединяющего пятьдесят четыре страны, в том числе Индию, Южную Африку, Нигерию и Руанду, поясняет издание.

В отличие от Франции, которая порой увязала в делах своих бывших колоний и так и не смогла создать международную организацию франкоязычных стран, Соединённое Королевство оказалось способно поддерживать гибкие связи со своими бывшими «доминионами», создав сообщество с населением 2,5 млрд человек. Слово «Содружество», долгое время считавшееся синонимом империи, умело использовалось для обозначения всех независимых государств, имеющих связь с Лондоном. Политический выбор связать корону, как символ единства и преемственности, с этим разнородным сообществом и постоянство, с которым Елизавета II путешествовала по миру, позволили Лондону, при поддержке силы английского языка, увековечить своё влияние на части бывшей империи.

Однако британского прагматизма и уважения к фигуре королевы оказалось недостаточно, чтобы вернуть бывшей империи устойчивое положение в мире, констатирует газета. Фраза бывшего госсекретаря США Дика Ачесона о том, что «Британия потеряла империю, но ещё не нашла свою роль», сказанная шестьдесят лет назад, остаётся актуальной до сих пор.

Как напоминает газета, после попыток найти своё место в Европейском союзе британцы захлопнули дверь, выбрав в 2016 году брексит, который, по мнению его сторонников, должен был вернуть стране величие имперских времён. Предполагалось, что акцент будет сделан на связях с Китаем и странами Индо-Тихоокеанского региона, многие из которых были частью Содружества наций. Однако стремление консервативного правительства сблизиться с Китаем столкнулось с жёсткой политикой Пекина в Гонконге. Что касается Индийско-Тихоокеанского региона, то, здесь, несмотря на успех в подписании оборонного соглашения Aukus с США и Австралией, торговые результаты оказались неутешительны. Кроме того, проблемы, с которыми столкнулась глобализованная экономика, проливают свет на парадоксальность политики Великобритании, поддерживающей напряжённость в отношениях со своим ближайшим и главным партнёром — ЕС.

Атмосфера заката правления Елизаветы II может усилить относительную изоляцию Великобритании, считает издание. После того, как Барбадос отказался считать британскую королеву главой правительства то же грозят сделать Ямайка и Австралия. Что бы ни делал наследник престола и титула главы Содружества принц Чарльз, после смены монарха сообщество связанных с Лондоном государств больше не будет прежним, уверена редакция Le Monde. Уже сегодня британским политикам придётся снова искать для Великобритании место в мире, заключают авторы статьи.