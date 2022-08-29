Le Monde: «с украинцами такого не было» — сотни африканских беженцев живут на улицах Брюсселя в ожидании расселения
Ситуация возле центра приёма просителей убежища Пти-Шато в Брюсселе не перестаёт ухудшаться уже несколько месяцев, констатирует Le Monde. Посетители делятся на две очереди, в одной из которых ждут решения о предоставления жилья семьи и несовершеннолетние мигранты без сопровождения, а в другой — мужчины, выходцы из Афганистана, Бурунди, Йемена и Палестины. Если большинство людей из первой очереди в конце концов получают размещение, то те, кто стоит во второй не смеют и надеяться на это, пишет издание.
Уже несколько месяцев этим мигрантам отказывают в доступе в центр приёма. «При этом незаконно не предоставлять жильё просителю убежища. Материальная помощь и проживание — это их право», — напоминает Элен Ассельман из фламандской организации Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
Как напоминает газета, 21 января этого года суд первой инстанции приговорил бельгийское государство и Федеральное агентство по приёму просителей убежища (Fedasil) к уплате штрафа в размере пяти тысяч евро в день в случае, если «по крайней мере одно лицо, подавшее заявление о предоставлении международной защиты и желающее реализовать свои права, получит отказ». Все центры приёма беженцев в течение нескольких месяцев работают на пределе возможностей, несмотря на наличие 31 433 коек и нерегулярное появление новых мест для размещения в чрезвычайных обстоятельствах. Штраф так и не был оплачен, замечает издание.
С помощью адвокатов кандидаты на статус беженцев регулярно обращаются в суд и подают односторонние ходатайства. Каждый раз или почти каждый раз суд даёт федеральному агентству распоряжение найти решение в отношении размещения. Служба получила уже более двух тысяч таких решений. Тем не менее, это мало что меняет.
Уже в 7: 30 утра сотни людей пытаются попытать счастья, в то время как ассоциация Serve the City раздает кое-какие продукты. «Я делаю попытки каждый день в течение последних двух месяцев», — рассказывает молодой афганец Сафи. — Я больше не чувствую себя настоящим человеком. У меня ничего нет. Ни одежды, ни денег. Я сплю в парках или прислонившись к стене. Но я не теряю решимости».
«Очевидно, этого бы не произошло, если бы мы были украинцами», — говорит бурундиец, уставший от двухнедельного ожидания. Эти двойные стандарты отмечают и общественные ассоциации . «Для украинцев были быстро созданы пункты временного размещения и приюты. Это показывает, что не все варианты используются для решения кризиса в отношении приёма беженцев», — сетует Элен Ассельман.
С 16 августа людей, которые спали прямо возле центра приёма на улице разогнала полиция, и им пришлось рассредоточиться по паркам в центре Брюсселя. Врачи всего мира критикуют «неприемлемую» гуманитарную ситуацию, принимая во внимание распространение среди живущих на улице мигрантов чесотки и других инфекционных заболеваний «Бельгия добавляет страданий. Ситуация только ухудшается», — с горечью отмечает сотрудница федерального агентства по приёму просителей убежища.
18 августа бургомистр Брюсселя Филипп Клоз (PS) решил отодвинуть очередь на другую сторону улицы, чтобы успокоить жителей, которые жаловались на шум и импровизированные лагеря. С тех пор напряжение нарастает, за металлическими барьерами случается давка. 23 августа в ситуацию вмешалось большое количество полицейских.
Правительством были предложены меры, чтобы ускорить рассмотрение дел, в частности, найм новых сотрудников. В бывших казармах в Берлааре в провинции Антверпен также было создано 750 мест для экстренного размещения беженцев. Но по мнению работников Fedasil, этого слишком мало. «Нужно признать очевидное : Пти-Шато как единственные ворота в Бельгию не работает», — заключают они.
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