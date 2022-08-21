France 2: во Франции ревнивые партнёры всё чаще прибегают к приложениям-шпионам

Всё больше французов-ревнивцев устанавливают на телефоны своих партнёрш шпионские приложения, которые дают им доступ ко всем сообщениям, разговорам и местоположению жертвы. Часто к такой слежке прибегают склонные к насилию люди, поэтому прокуратура Парижа разработала новый метод её определения, что помогает предоставить материальные доказательства преступления в суде, рассказывает France 2.

Перехваченные сообщения, подслушанные разговоры, круглосуточная слежка за перемещениями: телефон взламывают с помощью простого приложения, а на другой стороне экрана сидит ревнивый партнёр.

В течение нескольких месяцев за этой женщиной с детьми следил бойфренд: без её ведома он установил ей на смартфон шпионскую программу.

ЭЛИСОН БЛОНДИ, жертва шпионской программы: Часто он знал, где я буду и во сколько, потому что приходил в места, где я была, тогда как не должен был знать об этом. Он был в курсе всего, моих малейших дел и поступков, так что даже если бы я решила поговорить с кем-то, он бы об этом узнал, если бы я решила сбежать, он бы меня нашёл.

Благодаря шпионскому ПО он получил доступ ко всем её личным данным: сообщениям, фотографиям и интернет-запросам.

ЭЛИСОН БЛОНДИ: Он на самом деле получает всё, все-все внутренние данные, которые приходят каждые пять минут на сотовый того, кто установил приложение.

Её партнёр постоянно за ней шпионил и даже стал проявлять агрессию. Это продолжалось до того дня, когда она обнаружила подозрительное списание со своего банковского счёта.

ЭЛИСОН БЛОНДИ: Внезапно я обнаружила, что у меня списали где-то 45 евро — он к тому же использовал мою банковскую карту для подписки. И после этого я стала искать в телефоне, но это приложение, которое совсем не видно.

Использование программ-шпионов склонными к насилию партнёрами — феномен, за развитием которого наблюдает прокурор Парижа. По данным ассоциаций, такие действия всё чаще встречаются в делах о домашнем насилии.

ЛОРА БЕККУО, прокурор Парижа: Если говорить о последствиях, к чему это проводит? Сохраняется страх, контроль, а когда жертву пытаются воспользоваться убежищем, обстановка там остаётся нестабильной, потому что потенциальный агрессор может выяснить, где находится его жертва.

Для борьбы с такими опасными действиями прокуратура Парижа разработало новый метод (выявления шпионского ПО. — ИноТВ). Эта женщина, которая пожелала остаться анонимной, подозревает, что её муж шпионит за её телефоном.

ОРЕЛЬЕН ДИШ, ассистент прокуратуры Парижа по киберпреступности: Это устройство будет работать как точка доступа в интернет. Вы подключитесь к Wi-Fi, и среди этого трафика оно установит, есть ли на телефоне программа-шпион или нет.

Однако на этот раз устройство не выявило никакой шпионской программы.

ЖЕНЩИНА: Конечно, для меня это облегчение.

Но если тест покажет наличие такой программы, он станет ценным инструментом для продвижения в расследовании.

КАРОЛЬ ДАМЬЯНИ, глава парижского отделения ассоциации «Помощь жертвам»: Одна из особенностей насилия в паре — это то, что иногда сложно предоставить материальные доказательства. А это (наличие шпионского ПО. — ИноТВ) — неоспоримо. У нас есть материальное доказательство, которое можно использовать во время судебного процесса.

Прокуратура Парижа предупреждает, что использующим такую программу-шпиона без ведома своей жертвы грозит до пяти лет тюрьмы.