NTD: музей в США возвращает гостей в золотую эру пинбола

В Нью-Джерси с 2009 года работает музей пинбола, куда с радостью приходят те, кто не прочь ненадолго вернуться в былые времена и погрузиться в мир аркадных игр. Как передаёт NTD, в нём находятся более 150 пинбол-автоматов, самые старые из которых выпущены в середине прошлого века. Сотрудники музея считают, что в эпоху смартфонов и планшетов аркадная игра похожа на глоток свежего воздуха.

Плата за вход, и никаких четвертаков в кармане. В этом музее пинбола в Нью-Джерси не нужно опускать монеты в автомат для того, чтобы погрузиться в мир аркадных игр. Сюда приходят те, кто не прочь ненадолго вернуться в былые времена.

ГОСТЬ МУЗЕЯ: Мой отец любил всякие такие старые штуки, и это напоминает мне о нём. Его больше нет рядом, поэтому я прихожу сюда и играю. Это навевает воспоминания о прошлом. Мы часто играли в аркадные игры в Сисайде.

Музей открыли два коллекционера пинбол-автоматов. Здесь их более 150. Самые старые выпущены в середине прошлого века.

ГОСТЬ МУЗЕЯ: Это на физическом уровне. Можно прикоснуться к нему, что совсем не похоже на видеоигру. Ты сам всё чувствуешь.

Пинбол — это аркадная игра на столе, накрытом стеклом. Её прародителями можно считать бильярд и боулинг. Первый пинбольный автомат запатентовал в 1871 году британский изобретатель Монтагью Редгрейв.

Игровые машины постепенно совершенствовались. А в 47 году были впервые встроены лопатки, подбрасывающие шарик. После этого началась золотая эра пинбола.

Сотрудники музея считают, что в эпоху смартфонов и планшетов аркадная игра похожа на глоток свежего воздуха.





ПЭТТИ БАРБЕР, сотрудница музея: Это как снова слушать виниловые пластинки. Они возвращаются, и ты понимаешь, как тебе нравится этот живой звук. Нечто подобное мы сохранили здесь с помощью игровых автоматов. Здесь вспоминаешь молодость.

Музей пинбола работает с 2009 года.

Дата выхода в эфир 18 августа 2022 года.