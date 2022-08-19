NTD: музей в США возвращает гостей в золотую эру пинбола

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Times: Нарендра Моди заявил о планах превратить Индию в развитую страну к 100-й годовщине независимости Times
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Защитник «Рубина» Мартынович назвал Сафонова сильнейшим вратарём России
Защитник «Рубина» Александр Мартынович назвал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим голкипером в России.
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Блинкен передал НАТО документы о ратификации принятия Швеции и Финляндии
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что передал НАТО документы о ратификации Соединёнными Штатами принятия в альянс Финляндии и Швеции.
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Швец считает, что «Ахмат» мог взять больше очков в матчах с «Зенитом» и «Спартаком»
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал игру команды на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на складе боеприпасов
Склад с боеприпасами загорелся около села Тимоново в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Рублёв не смог выйти из второго круга парного турнира в Цинциннати
Россиянин Андрей Рублёв и болгарин Григор Димитров не смогли обыграть испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса.
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Черчесов заявил, что «Ференцварош» не может реализовывать все опасные моменты
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Шэмрок Роверс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы (4:0).
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В России могут начать производство АКПП до 2035 года
Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности могут начать в России до 2035 года.
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Романо: «Манчестер Юнайтед» предложил контракт Каземиро
Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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Politico: американские власти не исключают нападения Украины на Крым
Американские власти не исключают, что Киев может использовать поставляемое ему оружие для проведения атак на Крым, называя это «самообороной».
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Минпромторг дал прогноз по росту объёмов продаж автомобилей в России к 2035 году
Минпромторг России разработал проект стратегии развития российской автомобильной промышленности, в котором дал прогноз по росту объёмов продаж автомобилей в стране к 2035 году.
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«Лейкерс» продлил контракт с Леброном Джеймсом
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс продлил соглашение с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс».
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Госдеп: США готовы работать с Россией над договором на смену ДСНВ
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил о готовности США работать с Россией над договором на смену ДСНВ.
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Булыкин считает, что «Локомотиву» нужно уволить тренерский штаб в случае поражения от «Химок»
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников с «Химками» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Минпромторг России опубликовал проект стратегии развития российского автопрома до 2035 года
Минпромторг России разработал проект стратегии развития российской автомобильной промышленности на период до 2035 года.
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Левшук рассказал, за счёт чего зарабатывают футболисты в «Амкале»
Футболист медийной команды «Амкал» Арсений Левшук сравнил финансовые условия в команде блогеров и на профессиональном уровне.
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В Запорожской области сообщили, что ВСУ вновь открыли массированный огонь по Энергодару
Украинские военные вновь открыли массированный огонь по Энергодару, где находится Запорожская атомная электростанция, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.
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В Нижегородской области ввели режим ЧС в связи с лесным пожаром
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл режим ЧС в регионе в связи с лесным пожаром.
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Медведев рассказал, за счёт чего смог одержать победу над Шаповаловым
Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
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Губернатор Севастополя заявил о ликвидации БПЛА силами ПВО в районе аэропорта Бельбек
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат.
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Путин раскритиковал главу ОСК Рахманова за заключение убыточных контрактов
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по судостроению раскритиковал главу «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова за заключение контрактов, которые приносят убытки.
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В Минобороны заявили о важности суворовских и нахимовских училищ для воспитания элиты России
Статс-секретарь, заместитель министра обороны России генерал-армии Николай Панков заявил о важности суворовских и нахимовских училищ для воспитания национально ориентированной российской элиты будущего.
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Дзюба прокомментировал переход в «Адана Демирспор»
Форвард Артём Дзюба поделился впечатлениями от перехода в турецкий клуб «Адана Демирспор».
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Аналитик Бирюков прокомментировал динамику курса юаня на Московской бирже
Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков прокомментировал сообщение о том, что юань превысил доллар по объёму торгов на Московской бирже.
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Минобороны: более 26 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 26 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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«Ференцварош» Черчесова разгромил «Шэмрок Роверс» в матче раунда плей-офф Лиги Европы
«Ференцварош», главным тренером которого является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, на домашнем стадионе обыграл ирландский «Шэмрок Роверс» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
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В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по Стаханову три ракеты из РСЗО HIMARS
Украинские военные выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике.
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Космонавт Шкаплеров посетил школу имени Гагарина в Крыму
Герой России, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров посетил Ивановскую школу имени Юрия Гагарина в Крыму.
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Два доходных дома в Москве получили статус объектов культурного наследия
Два доходных дома в Москве взяты под охрану государства как объекты культурного наследия.
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В Госдепе США призвали Россию обеспечить доступ МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
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В ряде районов Карелии ожидается пожарная опасность четвёртого класса
В центральных и южных районах Карелии с 21 августа ожидается пожарная опасность четвёртого класса.
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На форуме «Армия-2022» пройдёт историческая реконструкция боёв времён Великой Отечественной войны
На форуме «Армия-2022» состоится историческая реконструкция боёв времён Великой Отечественной войны.
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Медведев обыграл Шаповалова и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова и вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
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В Калининградской области подвели итоги работы прокуратуры в первом полугодии
Прокурор Калининградской области Александр Авдеев подвёл итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии 2022 года.
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Пасечник назначил глав Минпромторга, Минэнерго и антимонопольного комитета ЛНР
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что подписал указы о назначении глав Минпромторга, Минэнерго, а также председателя Государственного антимонопольного комитета республики.
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ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 590 млн
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 590 млн.
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В Волгоградской области собрали 6 млн тонн зерна
В Волгоградской области собрали к настоящему времени 6 млн т зерна.
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Керимов считает, что Дзюба сохранит результативность в чемпионате Турции
Комментатор «Матч ТВ» и эксперт по турецкому футболу Эльвир Керимов считает, что форвард Артём Дзюба сможет сохранить свою результативность, играя за «Адана Демирспор».
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Музеи Петергофа изменили режим работы из-за жары
Музеи и кассы Петергофа изменили режим работы с 18 августа из-за жары. Они будут закрываться на час раньше.
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Мостовой задался вопросом, готов ли ментально Дзюба к переезду в Турцию
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил решение нападающего Артёмы Дзюбы перейти в турецкий чемпионат.
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Российские сапёры обезвредили более 550 тысяч опасных предметов в Донбассе
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сапёры российской армии и МЧС обезвредили более 550 тыс. взрывоопасных предметов в Донбассе.
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Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом на мемориале Куца
Серебряный призёр Олимпийских игр Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на всероссийских соревнованиях «Кубок Москвы — Мемориал Владимира Куца».
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Гастроэнтеролог Яковлева рассказала, как выбрать качественную капусту
Гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева рассказала, как выбрать качественную капусту.
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МО России: ВСУ оборудовали опорные пункты в музыкальном училище и дворце культуры в ДНР
Украинские военные оборудовали опорные пункты на территориях музыкального училища и дворца культуры в Торецке Донецкой Народной Республики.
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Автоэксперт Кадаков рассказал, какие машины считаются семейными
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, какие автомобили считаются семейными.
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Число выданных автокредитов в июле выросло на 16%
Количество выданных автокредитов в России в июле 2022 года выросло на 16% по сравнению с июнем. Оформлено 46,8 тыс. таких ссуд.
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В Союзе садоводов рассказали о ядовитых растениях на дачном участке
Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал о ядовитых растениях на дачном участке.
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Врач Чиркова посоветовала снизить дополнительную нагрузку на лёгкие во время смога
Заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова рассказала, как облегчить своё состояние во время смога.
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В Крыму сообщили о возможной работе ПВО в Керчи
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что, по предварительной информации, в Керчи сработала система ПВО.
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Лысенко извинился перед российскими легкоатлетами за нарушение антидопинговых правил
Прыгун в высоту Данил Лысенко принёс извинения всем, кто пострадал из-за скандальной истории с его дисквалификацией.
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ВСУ обстреливают Новую Каховку
Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска в очередной раз обстреливают Новую Каховку.