Несоответствие между упадком США и их менталитетом сильнейшей державы — первопричина существующего раскола и хаоса в мире, пишет Global Times. Как отмечает издание, Соединённые Штаты обеспокоены расширением связей Китая и России, так как совместные действия Пекина и Москвы в сфере безопасности могут подорвать влияние Вашингтона на глобальной арене.

Для того чтобы оценить силу крупной державы достаточно посмотреть на её отношение к своим противникам, считает Global Times. В среду на пресс-конференции официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что отношения Китая и России «вызывают беспокойство», так как их видение международного порядка «резко расходится с либеральным видением» и «с основами международной системы, существовавшими в течение восьми десятилетий после окончания Второй мировой войны».

Однако на деле Вашингтон лишь опасается падения международного порядка, основанного после Второй мировой войны и ориентированного на США. Там беспокоятся, что совместные действия Пекина и Москвы в сфере безопасности могут подорвать влияние США на глобальной арене, на которой страна долгое время доминировала.

По словам представителя Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюня, подобное стратегическое беспокойство Соединённых Штатов обусловлено тем, что страна приходят в упадок. «США сохраняют позицию стратегического соперничества с Китаем и Россией одновременно на направлениях Украины и Азиатско-Тихоокеанского региона. В таких условиях, если Китай и Россия сблизятся, это повлияет на размещение ресурсов США на этих двух направлениях и помешает их усилиям по доминированию в региональном порядке»,— заявил Чжан Тэнцзюнь.

Несоответствие между силой США и их менталитетом сильнейшей в мире державы является первопричиной существующего раскола и хаоса. Китайский эксперт придерживается мнения, что суть проблемы заключается не в том, что сделали или не сделали Китай и Россия, а в том, смогут ли США и Запад преодолеть свои страхи и тревогу относительно собственного упадка.

С точки зрения международного порядка, США являются наиболее ярким представителем гегемонизма, в то время как Китай и Россия на самом деле «защищают международный порядок, честность и справедливость». Научный сотрудник Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн считает, что стратегическое сотрудничество между Пекином и Москвой придаёт позитивный импульс международному сообществу.

«На региональном уровне координация между Китаем и Россией является конструктивной силой. Возьмем для примера Афганистан. США оставили там беспорядок, но в итоге именно Китай, Россия и другие соседние страны помогают навести там порядок», — считает эксперт.

Как отмечает Global Times, Вашингтону следует прислушаться к совету бывшего государственного секретаря Генри Киссинджера, который недавно заявил в интервью, что его страна «находится на краю войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея никакого представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести». В случае если США станут враждовать с Китаем и Россией, они «изолируют себя в мире», подытоживает издание.