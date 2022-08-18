DE: демонстрации силы — страны НАТО проводят учения в Австралии с оглядкой на Россию

Австралия принимает учения Pitch Black, в которых примут участие 17 стран, среди которых члены НАТО и их союзники, сообщает Daily Express. Как отмечает издание, масштабные военно-воздушных учения пройдут в качестве демонстрации силы для России на фоне спецоперации на Украине.

В Австралии пройдут учения ряда стран — членов НАТО и их союзников для проведения крупномасштабных военно-воздушных учений в качестве демонстрации силы для президента России Владимира Путина, сообщает Daily Express.

Члены НАТО, в том числе Великобритания, США, Германия, Франция и Канада, проведут в Австралии учения Pitch Black. Как отмечает британское издание, самолёты союзников поднимутся в небо Австралии в знак единства на фоне российской спецоперации на Украине.

Ожидается, что в военных манёврах примут участие около 100 самолётов и 2500 военнослужащих из 17 стран с целью «повышения оперативной совместимости и укрепления отношений». По словам Питера Вуда, который возглавляет учения в этом году, участие в манёврах позволит военно-воздушным силы стран отработать лётные навыки и усовершенствовать общую тактику, технику и процедуры, которые пригодятся им в реальных операциях.

«Пригласив союзников по НАТО провести тренировку оперативной совместимости с партнёрами и другими региональными военно-воздушными силами в Индо-Тихоокеанском регионе, Австралия создала возможность для объединения военно-воздушных сил и содействия взаимопониманию в вопросах глобальной безопасности», — приводит издание слова Вуда.

Как напоминает Daily Express, ранее в Москве осудили создание альянса Великобритании, США и Австралии AUKUS. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что альянс имеет потенциал стать не только военным, но и политическим. Путин, в свою очередь, обвинил западные страны, такие как США и Великобритания, в стремлении создать «систему, подобную НАТО», в Азиатско-Тихоокеанском регионе.