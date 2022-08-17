Newsweek: «удар для Путина» — Латвия введёт ограничения на использование русского языка

Министерство юстиции Латвии готовит законопроект «Об ограничении двуязычия», который ограничит использование русского языка в общественной жизни и в деловых отношениях, сообщает Newsweek. Как отмечается в материале журнала, такой нормативный акт может стать серьёзным ударом для президента России Владимира Путина и его амбиций по интеграции бывших советских республик.

Латвия может в ближайшее время ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах, что может стать «ударом» для российского президента Владимира Путина, пишет Newsweek.

По информации американского журнала, министр юстиции и зампред правительства Латвии Янис Борданс в опубликованном ещё на прошлой неделе интервью одному из латвийских новостных сайтов сообщил, что его ведомство ведёт работу над законом «Об ограничении двуязычия», направленным на сокращение использования русского языка.

Как пишет Newsweek, Борданс разъяснил, что закон будет предусматривать запрет на использование языков, не относящихся к официальным языкам Евросоюза, в банковских коммуникациях и при телефонном общении. Нормативный акт также может затронуть объявления о вакансиях, в которых знание русского указывается в качестве одного из требований или преимуществ для кандидатов, заявил чиновник.

В своём интервью министр отметил, что из-за «длительной русификации» в Латвии укоренилась практика одновременного использования в повседневном общении и на рабочих местах как русского, так и латышского — и закон, который готовит латвийский минюст, призван это исправить. «Общество должно понимать, что в деловом общении и для коммуникации на рабочих местах следует использовать латышский», — приводит Newsweek слова Борданса.

Как заявили корреспонденту журнала эксперты базирующегося в американской столице Аналитического центра имени Уилсона, подготовка подобного законопроекта явно свидетельствует о том, что Латвия хочет ещё сильнее дистанцироваться как от России, так и от своего советского прошлого. Это может стать потерей для Владимира Путина — ведь, по сообщениям белорусских государственных СМИ, российский лидер и его белорусский коллега Александр Лукашенко заинтересованы в дальнейшей интеграции России и Белоруссии «до уровня, более похожего на СССР», и пытаются привлечь к своему проекту другие бывшие советские республики, отмечает журналист Newsweek.

Латвия не впервые обращает внимание на русский язык: в феврале 2012 года страна проводила рефрендум, на котором 75% граждан страны высказались против присвоения русскому статуса второго официального языка, напоминает автор. Но даже несмотря на такой результат всенародного голосования, введение ограничений на использование русского может затронуть значительную часть населения: его преимущественно используют в коммуникации около четверти жителей Латвии, подчёркивает журналист.

Отношения Москвы и Риги дополнительно обострились после начала российской спецоперации на Украине: латвийские власти прекратили выдавать россиянам визы и призвали другие страны ЕС последовать их примеру, а парламент страны недавно принял резолюцию, в которой Россию назвали «государством — спонсором терроризма», отмечается в материале Newsweek.