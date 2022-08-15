Times: резкое повышение цен на энергию вынуждает жителей Великобритании экономить
В английском городе Маркет Дрейтон жители испытывают на себе серьёзное удорожание энергии, пишет The Times. Многие местные, вне зависимости от уровня дохода, вынуждены сокращать потребление газа и электричества. Многие смотрят телевизор в темноте, кто-то для освещения использует фонарики в телефонах, кто-то реже заваривает чай, а кто-то готовит еду на улице, чтобы не включать плиту.
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