Shūkan Gendai: Украина будет вынуждена просить у Москвы перемирия
Украинская армия постепенно оказывается загнана в угол. Сегодня поступает всё больше информации о том, что благодаря эффективной работе российской ПВО и особенно систем РЭБ, которые «считывают» и «выключают» БПЛА ВСУ, их эффективность резко снизилась. Большой урон наносит украинцам российская артиллерия. В рядах ВСУ большие потери. Правительство США продолжает оказывать Киеву массированную военную помощь, однако ход и перспективы боевых действий оцениваются все более пессимистично для Украины. Кроме того, как считает главный аналитик НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи, у украинского правительства возникает ещё более сложная проблема: речь идёт о том, что у него иссякают финансовые возможности для несения колоссальных расходов по противодействию российской спецоперации.
Как продолжает эксперт в статье для Shūkan Gendai, российская спецоперация привела к тому, что военные расходы Украины увеличились с $250 млн в феврале нынешнего года до $3,3 млрд в мае и продолжают стремительно расти. Сейчас они составляют около 40% расходов бюджета.
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