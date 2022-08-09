National Interest не обнаружил у Америки стратегии
Соединённые Штаты забыли один из основополагающих принципов, обуславливающих существование великих держав, а именно наличие стратегического видения. Как пишет The National Interest, прежде американские граждане, живущие в стране и за её пределами, могли указать на Вашингтон и обрисовать его планы в отношении всего мира. Эти планы могли меняться в зависимости от администрации, но они всегда были чёткими и последовательными, но теперь всё иначе.
Как продолжает автор материала, когда президент Трамп вывел Соединённые Штаты из Транстихоокеанского партнёрства, азиатские лидеры, должно быть, очень удивились, услышав предупреждение вице-президента Пенса о том, что именно Китай мешает «прийти на помощь нашим союзникам». А когда Вашингтону становится очевидно, что ему, возможно, необходима коалиция ближневосточных стран, чтобы противостоять Ирану, который не желает сбавлять темпы ядерного обогащения, высказывания о Саудовской Аравии как об «изгое» внезапно становятся крайне неуместными. Когда Америка опускается до уровня Венесуэлы, чтобы помочь в налаживании конструктивного диалога между президентом и оппозиционными группами исключительно ради того, чтобы получить доступ к нефти, её обращённые к Индии призывы отказаться от российского импорта также теряют свою убедительность.
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