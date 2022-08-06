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Washington Times: власти Техаса начали отправлять нелегалов автобусами в Нью-Йорк

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Техасские власти начали отправлять нелегальных мигрантов из Техаса в Нью-Йорк на автобусах, сообщает The Washington Times, ссылаясь на слова губернатора Техаса Грега Эбботта. Как отмечает издание, эта мера вызвана резким ростом нелегальной миграции, случившимся при Джо Байдене.
Washington Times: власти Техаса начали отправлять нелегалов автобусами в Нью-Йорк
AP

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что его штат начал отправлять нелегальных мигрантов автобусами в Нью-Йорк, сообщает The Washington Times. По словам Эбботта, такая мера принимается, чтобы дать другим штатам возможность почувствовать проблемы, с которыми столкнулся Техас на фоне резкого роста числа мигрантов при Джо Байдене.

Как отмечает издание, до этого Эбботт отправил тысячи мигрантов в Вашингтон, некоторые из которых уже тогда отправились в Нью-Йорк. Кроме того, техасский губернатор пригласил мэра Нью-Йорка Эрика Адамса посетить границу и лично оценить положение дел, однако Адамс отверг предложение.
 
«Нью-Йорк, как и Вашингтон, — это идеальное место для мигрантов, которые могут получить обилие городских услуг и жилья, которыми мэр Эрик Адамс так хвалился. Я надеюсь, что он сдержит своё обещание принять всех мигрантов с распростёртыми объятиями, — тогда наши перегруженные города на границе смогут вздохнуть спокойно», — приводит издание слова Эбботта.
 
The Washington Times напоминает, что ранее этим летом Эрик Адамс жаловался на то, что Нью-Йорк оказался перегружен несколькими тысячами бездомных мигрантов. Адамс возложил вину за это как на федеральное правительство, так и на власти Техаса, отправляющие мигрантов автобусами.
 
При этом в техасской администрации отметили, что мигрантов не отправляли автобусами насильно, а лишь предлагали им поездку, пишет The Washington Times. 
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