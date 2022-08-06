Washington Times: власти Техаса начали отправлять нелегалов автобусами в Нью-Йорк
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что его штат начал отправлять нелегальных мигрантов автобусами в Нью-Йорк, сообщает The Washington Times. По словам Эбботта, такая мера принимается, чтобы дать другим штатам возможность почувствовать проблемы, с которыми столкнулся Техас на фоне резкого роста числа мигрантов при Джо Байдене.
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