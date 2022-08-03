Корреспондент: на Украине собираются избавиться от Пушкина, Гагарина, Мичурина и Чкалова

Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма определил список десяти наиболее распространённых урбанонимов, которые рекомендуются к переименованию в первую очередь. Как пишет «Корреспондент», в него вошли имена Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина, Валерия Чкалова и Максима Горького.
Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма определил список десяти наиболее распространённых урбанонимов, которые рекомендуются к переименованию в первую очередь. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщает пресс-служба украинского Минкульта.
В топ-10 наиболее часто используемых топонимов входят имена Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина, Валерия Чкалова, Максима Горького, Юрия Лермонтова*, Александра Суворова, Владимира Маяковского, Александра Матросова и Владимира Комарова.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что в нынешних условиях следует учитывать, что «враг даже топонимику использует как манипулятивный механизм для ретрансляции пропагандистских месседжей, ценностей, своей мировоззренческой модели и концепта так называемого русского мира».
Кроме того, по словам министра, российская спецоперация стала «катализатором для ускорения процесса отстранения от культурного пространства Украины и общественно-политического дискурса того российского, что десятилетиями внедрялось как «великая российская культура».
* Так написано в оригинале. Юрий Петрович Лермонтов — отец известного русского поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова (прим. ИноТВ).
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